Das „Duo Adamé“ lässt mit Virtuosität alle Facetten der romantischen Musik aufleuchten und überrascht gern mit mitreißenden, temperamentvollen Werken, heißt es in einer Ankündigung zu der Veranstaltung. Am Sonntag spielen Violina Petrychenko (Klavier) und Vitalii Nekhoroshev (Klarinette) nicht nur Schumann , sondern auch Brahms, Bozza, Poulenc und Monti.

Wer den Klang von Klavier und Klarinette liebt, kann die ganze Farbigkeit dieser Instrumentenkombination mit den beiden internationalen Preisträgern Violina Petrychenko und Vitalii Nekhoroshev erleben, schreibt die Konzertagentur „ Münster Klassik“ über die Künstler. Kennengelernt haben die beiden sich in ihrem Musikstudium in Köln .

Vitalii Nekhoroshev wurde in Moskau geboren. Sein Studium der Klarinette an der Nationalen Musikakademie Tschaikowsky schloss er mit Auszeichnung ab. Er gewann unter anderem den ersten Preis beim internationalen Wettbewerb „Deutsche Komponisten“ in Kiew und die internationalen Kammermusikwettbewerbe Kiew in 2009 und 2012. Von 2006 bis 2009 spielte er Soloklarinette in der Nationalen Musikakademie Tschaikowsky und von 2009 bis 2014 war er erster Klarinettist des Nationalen Präsidialorchesters. Er perfektionierte seine Ausbildung durch den Aufbaustudiengang „Neue Musik“ an der Folkwang-Universität der Künste Essen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Violina Petrychenko erhielt der Agentur zufolge für ihr feinsinniges Spiel zahlreiche Auszeichnungen, Stipendien und Förderpreise, unter anderem von der Klassik-Stiftung Weimar, der Anna Ruths-Stiftung der Stadt Köln und der Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung. Darüber hinaus wurde sie mit dem Folkwang-Preis geehrt und erhielt den Publikumspreis des Medenus-Wettbewerbs. Die BASF gab ihr eine eigene Konzertreihe im Museum für Lackkunst zu Münster.

Violina Petrychenko studierte an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie der Ukraine, der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Hochschule für Musik und Tanz Köln Klavier sowie an der Folkwang-Universität der Künste Essen Duo/Instrumental bei Evgueni Sinaiski. Ihre Debüt-CDs „Slavic Nobility“ und „Ukrainian Moods“ erhielten ausgezeichnete Rezensionen.

Der Name „Duo Adamé“ lehnt sich nach Angaben der Künstleragentur an Amadé (Amadeus) Mozart an, dessen Lieblingsinstrument die Klarinette war, und an das französische Wort für Seele („âme“) – denn seit der Romantik sei die Klarinette als Ausdrucksinstrument der Seele nicht mehr wegzudenken.