Von Monika Koch

Allerdings war dies nicht die einzige Tat: Am 25. Januar 2016 wiederholten die beiden ihre wilde Einbruchsart. Sie setzten einen gestohlenen BMW rückwärts in die Notausgangstür eines großen Elek­tro-Marktes in Rheine , verschafften sich durch den offenen Spalt Zugang zu den Geschäftsräumen, schlugen mit einem Stein eine Glasvi­trine ein und entwendeten Smartphones sowie Uhren im Wert von 8000 Euro. Allerdings wurden sie kurze Zeit später am Bahnhof in Rheine von der Polizei gestellt – mit der Beute im Wagen.

Am Freitag wurde der Niederländer aus der Untersuchungshaft vorgeführt und musste nach dem Urteil wegen zweifachen gewerbsmäßigen Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung wieder zurück in die Zelle. Hoch kriminell und dramatisch klingt die Vorgeschichte des 23-Jährigen: Von 2011 bis Juni 2015 hatte der Angeklagte wegen versuchten Totschlags in den Niederlanden im Gefängnis gesessen. Sechs Monate später beging er die genannten Taten in Ochtrup und Rheine. Das wirkte sich erheblich strafverschärfend aus. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar drei Monate mehr beantragt.

Der Angeklagte räumte die Taten so ein, wie sie ihm und seinem Komplizen, der bereits zuvor zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden war, vorgeworfen wurden. Er wolle reinen Tisch machen und bereue die Einbrüche. Er habe zuvor versucht, Arbeit zu finden, „was aber bei meiner Vorgeschichte und ohne Schulabschluss nicht möglich war“. Er hätte Schulden und eine Freundin mit Kindern, denen er etwas bieten wollte. So seien er und sein Komplize auf die Idee gekommen, einzubrechen.

In Ochtrup fuhren sie mit einem Opel Vectra und gestohlenen Kennzeichen zunächst durch ein Waldstück zu einem Tor des Outlet-Centers. Weil der Boden zu weich war, sackte das Fahrzeug ein. Die verhinderten Einbrecher entfernten sich, riefen einen Bekannten an und besorgten sich ein zweites Fahrzeug, mit dem sie drei Stunden später erneut auf das Gelände des Centers fuhren und die Türen zu dem Shop aufhebelten. Die Ware verkauften sie in den Niederlanden – angeblich nur für 2500 bis 3000 Euro. Ähnlich hatten sie es auch im Elektro-Markt in Rheine geplant, was aber misslang. In diesem Fall ging das Diebesgut, wie die Verteidigerin sagte, zurück ins Geschäft. Der Sachschaden blieb.