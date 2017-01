500 Jahre ist es her, dass Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Das Reformationsjubiläum feiern evangelische und katholische Christen zusammen – auch in Ochtrup. Zum Neujahrsempfang laden die beiden Gemeinden erstmals gemeinsam ein.

Von Anne Spill

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Das Jubiläum der Reformation ist aber nicht nur für die evangelischen Christen ein Grund zum Feiern – auch die katholische Kirche bringt sich ein: Das Fest soll in ökumenischer Gemeinschaft begangen werden. Auch die Töpferstädter haben sich das zum Ziel gesetzt und zusammen Aktionen geplant.

Schon der Start in 2017 erfolgt gemeinschaftlich: Zum ersten Mal laden die katholische Kirchengemeinde St. Lambertus und die evangelische Kirchengemeinde zusammen zum Neujahrsempfang ein. Dieser findet am nächsten Sonntag (22. Januar) statt – im Anschluss an einen ökumenischen „Evensong“.

Dabei handelt es sich um eine besondere Form des Gottesdienstes, die manchen Ochtrupern noch neu ist, die einige aber auch schon kennen: Zwei Mal hat eine solche Veranstaltung bereits in Langenhorst stattgefunden. Wem der Evensong noch fremd ist: „Diese liturgische Form kommt ursprünglich aus der anglikanischen Kirche“, erläutert die evangelische Pfarrerin Imke Philipps. Er ist also „originär“ weder katholisch noch evangelisch: „Eine dritte Form sozusagen.“

Meditativer Charakter

Getragen wird der Evensong von Musik. „Der Psalmengesang spielt dabei eine große Rolle“, erklärt Philipps weiter. Am nächsten Sonntag übernimmt der Kirchenchor St. Lamberti unter Leitung von Thomas Lischik diese Aufgabe – gemeinsam mit der Gemeinde. Außerdem soll die Kirche – der Evensong findet im evangelischen Gotteshaus statt – besonders beleuchtet werden. „Das Ganze hat fast schon meditativen Charakter.“ Die Redebeiträge übernehmen die evangelische Pfarrerin und ihr Kollege aus der katholische Gemeinde, Stefan Hörstrup. Etwa 45 Minuten dauert die ökumenische Veranstaltung. Eingeladen sind ausdrücklich alle, „die Lust haben, sich auf diese besondere Form einzulassen“. Ganz egal, ob sie der evangelischen, der katholischen oder gar keiner Gemeinde angehören.

Rückblick und Ausblick

Auch beim anschließenden Neujahrsempfang ist ganz ohne Anmeldung jeder willkommen, der neugierig ist, was die beiden Gemeinden so auf die Beine stellen. Neben einem Rückblick auf das zu Ende gegangene Jahr mit vielen Zahlen, Daten und Fakten steht auch ein Ausblick auf dem Programm. Dann wollen die katholischen und evangelischen Christen auch berichten, was sie für das Jahr des Reformationsjubiläums zusammen geplant haben . . .