Ein fröhliches Team: (v.l.) Till Jana Lütkehues (13 Jahre alt), Prinz Hennes Ikemann (neun Jahre alt) und Prinzessin Mareen Greitenevert (zwölf Jahre alt) beim Besuch in der Lokalredaktion Ochtrup sowie im Kostüm und im Einsatz für den Förderkreis Kinderkarneval (kl. Bild). Foto: Spill/Scho

Die närrische Session hat längst begonnen, und die Jecken fiebern bereits dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit entgegen. Auch das Ochtruper Kinder-Dreigestirn steht schon in den Startlöchern.

Von Anne Spill

Prinz ist dieses Mal Hennes Ikemann, die Prinzessin heißt Mareen Greitenevert und die Rolle des Tills übernimmt Jana Lütkehues. Die Nachwuchsjecken stammen aus dem Schützenverein Alt- und Bollhorst, der zum vierten Mal das Dreigestirn stellt. WN-Redakteurin Anne Spill hat die jungen Karnevalisten zum Interview getroffen.

Erst mal herzlichen Glückwunsch! Das Dreigestirn bilden zu dürfen, ist ja eine große Ehre. Wie habt ihr denn von eurer närrischen Aufgabe erfahren?

Hennes: Vom Schützenverein kamen welche vorbei, die mich gefragt haben, ob ich Prinz werden möchte. Das wollte ich. Da musste ich gar nicht lange überlegen.

Jana: Ich fand das auch total cool, als ich gefragt wurde. Die anderen beiden, also Hennes und Mareen, kenne ich schon vom Schützenfest und finde sie sehr nett. Da habe ich gedacht, dass das bestimmt Spaß macht.

Mareen: Und sowas kann man ja schließlich nicht alle Tage machen!

Wisst ihr denn schon, was auf euch genau zukommt?

Mareen: Mein Onkel war auch schon mal im Dreigestirn, als Till. Er hat erzählt, dass es da viele Besuchstermine gibt, bei den anderen Vereinen und so.

Jana: Und wir dürfen auf dem Karnevalswagen mitfahren.

Ui, da habt ihr ja bestimmt schon Lampenfieber .

Jana: Eigentlich nicht. Wir müssen uns bei den Terminen ja nur vorstellen – also sagen, wer wir sind und von welchem Verein wir kommen. Das kriegen wir schon hin.

Euer erster Termin war das Einkleiden. Wie war denn das so für euch?

Mareen: Ich hab mich gefreut, dass es jetzt endlich losgeht.

Hennes: Und der Hut ist cool!

Hat denn gleich alles gepasst?

Hennes: Mein Prinzenkostüm war sehr groß. Ich bin ja auch erst neun Jahre alt. Die Hose hat Papa dann festgenäht und am Oberteil waren Gummis dran, mit denen man es enger machen konnte.

Was mögt ihr denn so generell am Karneval ?

Mareen: Dass man einfach mal eine ganz andere Rolle einnehmen kann. Ich war schon mal Biene Maja und Kürbis.

Hennes: Ich verkleide mich auch total gerne. Einmal bin ich zum Beispiel als Cowboy gegangen, ein anderes Mal war ich Indianer, und als „Angry Bird“ bin ich auch schon auf dem Wagen von unserem Schützenverein mitgefahren.

Ach, dann hast du da ja schon einige Erfahrungen gesammelt.

Hennes: Ja, ich war schon ganz oft auf dem Wagen.

Mareen: Ich auch. Am meisten Spaß macht, dass man da Süßigkeiten werfen darf.

Hennes: . . . oder selbst mal ein bisschen naschen kann (lacht).

Im Karneval werden ja auch viele Dönekes erzählt. Wer hat denn einen guten Witz auf Lager?

Hennes: Ich kenne einen! Es ging ein Hase zum Metzger und fragte: „Hast du Möhren?“ Da sagte der Metzger: „Nein, ich habe keine Möhren.“ Am nächsten Tag kam der Hase wieder zum Metzger und fragte: „Hast du Möhren?“ Da sagte der Metzger: „Nein, ich habe keine Möhren.“ Einen Tag später tauchte der Hase wieder im Laden auf: „Hast du Möhren?“ Da sagte der Metzger: Wenn du noch einmal fragst, nagel ich dich neben Jesus an Kreuz! Trotzdem kam der Hase am nächsten Tag noch einmal vorbei: „Hast du Möhren?“ Da nagelte der Metzger ihn ans Kreuz. Der Hase drehte sich zu Jesus und fragte: „Hast du auch immer nach Möhren gefragt?“ (Alle lachen.)

Beste Voraussetzungen für eine jecke Karriere. Dann mal ganz viel Spaß!