Ein Winterdienstfahrzeug ist am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 65 zwischen Welbergen und Wettringen in den Graben gerutscht. Offenbar hatte der Fahrer des 18-Tonnen-Lkw die Kontrolle über den Wagen verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Seitenraum blieb das Dienstfahrzeug des Kreises Steinfurt schließlich – leicht zur Seite gekippt und manövrierunfähig – liegen.

Dort befand es sich am Montag noch immer: Um Beschädigungen zu vermeiden, müsse der Lkw voraussichtlich mit einem oder zwei Autokränen behutsam aus dem Graben gehoben werden, erläuterte Stephan Selker vom Straßenbauamt am Vormittag. Die Straßenmeisterei bereite den aufwendigen Einsatz schon vor. Möglicherweise am Nachmittag könne die Bergung erfolgen, sagte Selker.

Übrigens sei es nicht der einzige Unfall von Winterdienst-Fahrzeugen im Kreis am Wochenende gewesen, ergänzte der Leiter des Straßenbauamts: In derselben Schicht sei auch ein Streuwagen für Radwege in Borghorst auf die Seite gekippt. Und das, obwohl es in den vergangenen zwei Jahrzehnten vielleicht eine Handvoll Unfälle dieser Art gegeben habe. „Ein statistischer Ausreißer“, kommentierte Selker.