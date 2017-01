Von Maximilian Stascheit

Da war Sarah Lahrkamp beim Neujahrsempfang der SPD , der am Sonntagmorgen im Restaurant Brinckwirth stattfand, ganz ehrlich: Offen gab sie in ihrer Begrüßungsrede zu, dass sie viele Dinge, die im vergangenen Jahr in Deutschland und der Welt passiert sind, so nicht für möglich gehalten hätte.

So thematisierte sie den Wahlerfolg von Donald Trump in den USA, den Brexit, den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und die Wahlerfolge der AfD. „Das ein oder andere Mal, als ich die Zeitung aufschlug und mir die Schlagzeilen entgegensprangen, dachte ich, wenn mir das vor fünf Jahren jemand hätte erzählen wollen, ich hätte ihm das nicht geglaubt“, so die Sozialdemokratin, die vor circa einem Jahr das Amt der Ortsvorsitzenden übernommen hat. Nun schaue man gebannt auf das neue Jahr mit den Landtagswahlen in NRW und den Bundestagswahlen. „Ich denke, dass keiner von uns diesen Wahlen gelassen entgegensehen wird“, sagte Lahrkamp.

Große Projekte stehen an

Einen deutlich optimistischeren Blick richtete sie auf die Entwicklungen in der Töpferstadt. Mit der Fortführung der Umgestaltung der Innenstadt, einer neuen Feuer- und Rettungswache sowie einem neuen Rathaus, den Planungen für ein Gemeinschaftsgebäude am Schulzentrum und dem Bau weiterer Kindergärten habe man hier einige große Projekte vor sich, auf deren Umsetzung sie sich sehr freue. Dass die Kitas und Offenen Ganztagsschulen aus allen Nähten platzten, sei ausnahmsweise mal ein Problem, über das man sich freuen könne. „Ochtrup wächst, Ochtrup hat mehr Kinder. Das ist ein Zustand, um den uns wohl viele Kommunen beneiden werden, und auch ein Zeichen dafür, dass die Bemühungen, Och­trup familienfreundlich zu gestalten, angekommen sind“, erklärte sie.

Definition von „Familie“

Das Thema Familienfreundlichkeit stand daraufhin auch im Mittelpunkt der Rede von Christina Kampmann , ihres Zeichens Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Sie erklärte, dass man sich mittlerweile fragen müsse, wie der Begriff Familie eigentlich zu definieren sei. Dabei dürfe man sich nicht an starren Rollenvorstellungen und alten Idealbildern orientieren, sondern müsse sich vielmehr anschauen, in welcher Vielfalt man heutzutage lebe. „Familie ist dort, wo Menschen generationsübergreifend Verantwortung füreinander übernehmen“, sei daher ihre Lieblingsdefinition. „Wir wissen, dass Frauen gerne selber mehr arbeiten und sich auch privat mehr entfalten möchten“, so die Ministerin. Das Ziel der Politik müsse es deshalb sein, Familien zeitlich zu entlasten und es ihnen so leicht wie möglich zu machen. „Dafür müssen wir auch den technischem Fortschritt nutzen, den wir uns hart erarbeitet haben.“

Ein großes Lob richtete Kampmann auch in Richtung der sozialdemokratischen Bundespolitik. „An­drea Nahles kämpft stark für das Rückkehrrecht in einen Vollzeitjob. Und beim Entgeltgleichheitsgesetz finde ich es gut, dass Manuela Schwesig dort stur geblieben ist“, so Kampmann.

Martin Wilke geehrt

Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es einen lang anhaltenden Applaus für Martin Wilke, den die Ministerin für seine 40-jährige Parteimitgliedschaft ehrte. Sarah Lahrkamp fand sehr persönliche Worte für den ehemaligen Partei- und Fraktionsvorsitzenden. „Du hattest immer deine klare Meinung und hast sie im Stadtrat entschlossen vertreten“, so die Ortsvorsitzende. „In den Jahren, in denen ich dich als Parteivorsitzenden erleben durfte, hatte ich außerdem immer das Gefühl, dass bei uns jeder willkommen war und auch jeder gehört wurde.“