Von Sabine Sitte

In einem anspruchsvollen Programm setzten die Musiker noch einmal die Glanzlichter der vergangenen 25 Sangesjahre akustisch und visuell prachtvoll in Szene.

Die gute Seele des Chores sitzt seitlich in der ersten Reihe, springt ab und zu auf und eilt davon. Dann wird Agnes Bode hinter der Bühne gebraucht. „Manche Herren merken sich nicht, wann es Zeit für einen Kostümwechsel ist. Da fragen sie mich“, lacht die zierliche Seniorin. Seit mehr als 18 Jahren statten Agnes Bode und der Leineweberverein den Chor mit Kostümen und Accessoires aus. So wird die musikalische Zeitreise des Abends auch für Agnes Bode ein Ausflug in die Vergangenheit.

Eine spannende Herausforderung

Der startet in Italien : Stimmgewaltig fahren die Capri-Fischer auf das Meer hinaus und flicken nach getaner Arbeit singend ihre Netze. Für den Chor begann im Jahr 2004 mit diesem Lied eine spannende Herausforderung, erinnern sich die Moderatoren Martin Huckebrinck und Sandra Lischik: „Erstmalig waren Requisiten und eine Choreografie Bestandteil eines Auftritts.“

Dabei ist es bis heute geblieben. Aufwendige Kostüme und liebevoll ausgewählte Accessoires sowie eine Prise Tanz und Schauspiel zum Gesang verleihen den Konzerten einen fantasievollen Anstrich von Lebendigkeit. Die traditionellen Notenmappen bleiben hinter den Kulissen, das Repertoire haben die 50 aktiven Sänger und Sängerinnen auswendig gelernt.

Seit der Gründung des Männerchores vor 25 Jahren unter Hermann Tampier hat sich viel getan. Mit dem Wechsel des Dirigenten zu Thomas Lischik im Jahr 2000 verfächerten sich die Genres von bis dato klassischer Männerchorliteratur auf Musical, Schlager und Volkslieder. Mit der Gründung von Con fuego 2009 und dessen Aufstieg vom Leistungs- zum Meisterchor in 2015 gelang dem Verein ein „feuriges“ Husarenstück.

Erinnerung an „Leineweberhochzeit“

Das hohe Niveau der Solisten hält gut und gerne internationalem Vergleich stand, wenn Alfred Timmermeester und Christina Bierbaum im Duett lasziv über die Hamburger Reeperbahn tanzen, Wilfried Stening mit sonorem Tenor „Granada“ huldigt und Sopranistin Sandra Lischik bei Markus Hesse der „Liebe auf den ersten Blick“ verfällt. Mit dieser Sequenz aus dem 2013 aufgeführten Musical „Die Leineweberhochzeit“ aus der Feder von Kirsten Sicking (Text) und Thomas Lischik (Musik) erinnern sich Akteure und Publikum gern an das opulente Ereignis zurück. Auch Agnes Bode blickt stolz auf die Trachtenvielfalt auf der Bühne, die das historische Ochtruper Leben um 1850 widerspiegelt.

Ebenso quirlig und fröhlich nimmt der Chor die Zuschauer mit in das „Weiße Rössl“ am Wolfgangsee. Von dort führt die musikalische Reise im Smoking und Zylinder in das „New York, New York“ der 30er-Jahre, zu einem „Criminal Dinner“ und schließlich ins „Cabaret“.

Auch Musical-Liebhaber kommen an diesem Abend mit einem von Con fuego interpretierten Ausschnitt aus „Les Misérables“ und einem rasanten Medley der Werke Andrew Lloyd Webbers auf ihre Kosten: von „Evita“ über „Cats“, „Jesus Christ Superstar“ bis zum „Phantom der Oper“.

Zum Abschluss noch eine Hommage an Udo Jürgens und für das Publikum passend zum Lied ein Stück Apfelkuchen, „aber bitte mit Sahne“. Ein bisschen Seeräuberromantik à la Santiano und ein geschmettertes „Eviva Espana“ – dann ist es Zeit zu gehen, „Time to Say Goodbye“. Sandra Lischik und Wilfried Stening bedanken sich in einem großartig gesungenen Duett mit Gänsehautgefühl bei ihrem Publikum – und auch für Agnes Bode geht ein wunderbarer Abend ohne nennenswerte Pannen hinter den Kulissen zu Ende.