Traditionelles und Progressives, Nachdenkliches und Fröhliches mischen sich in der Musik von „Laway“. Die „Friesenfolker“ gastierten jetzt zum fünften Mal in Ochtrup.

Von Katrin Kuhn

„Moin mitnanner, un fröhlichst Neejohr! As Pastorske van disse Kark seg ik: Wat moi, dat ji vonabend hier sünd!“ So formulierte es Pfarrerin Imke Philipps am Samstag in der evangelischen Kirche und ergänzte auf Hochdeutsch, wie sehr sie sich darauf gefreut habe, die friesische Folkgruppe Laway zum Konzertabend in deren – und in ihrem eigenen – Heimatdialekt begrüßen zu dürfen.

Schon zum fünften Mal gastierten die „Friesenfolker“ auf ihrer Wintertournee in jeweils etwas anderer Besetzung in der Ochtruper Kirche. Ihre regelmäßigen Auftritte in der Töpferstadt sind nicht zuletzt den persönlichen Kontakten zu Anja und Carsjen van Schwartzenberg zu verdanken, die sich um die Vorbereitung und Organisation der Konzerte kümmern.

Von Nordrhein-Westfalen unterwandert

In plattdeutscher Mundart ging es an diesem Abend weiter, wenn auch nicht ausschließlich. „Als friesische Band sind wir mittlerweile doch recht stark von Nordrhein-Westfalen unterwandert“, räumte Gerd Brandt , Urgestein und Leader der Gruppe, lachend ein. Das Trio „La Kejoca“, bestehend aus Sohn Keno Brandt (Ge-sang, Gitarre, Percussion), Carmen Bangert (Gesang, Drehleier, Low-Whistle) und Jonas Rölleke (Geige, Gitarre, Gesang) bereicherte in diesem Jahr das Konzertprogramm der Gruppe. Die drei jungen Nachwuchsmusiker lernten sich in ihrem Studium an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf kennen.

Die warme Mezzo-Sopran-Stimme von Bangert im Zusammenspiel mit Brandts ausdrucksstarkem Bass und dem virtuosen Geigenspiel von Rölleke in ihren keltischen, skandinavischen, lateinamerikanischen Liedern sowie Blues- und Country-Klängen verliehen der Gruppe an dem Abend eine faszinierende Vielstimmigkeit. Gemeinsam mit den friesischen Musiker-Originalen Gerd Brandt (Gitarre, Gesang), Albertus Akkermann (Akkordeon, Gesang), Manuel Bunger (Flamenco-Gitarre, Gesang) und Jörg Fröse (Gitarre, Mandoline, Tinwhistle, Gesang) kreierten sie so einen ganz eigenen Stil, den sie selbst mit „Weltmusik aus Friesland“ beschreiben.

Gesellschaftskritischer Charakter des Repertoires

„Laway“ bedeutet auf Hochdeutsch „Krach“. Nicht, dass die Musiker auf ihren Konzerten Krach machten – obgleich sie auch das können. Der Name spielt vielmehr auf Deicharbeiter-Streiks an der Nordsee in früheren Jahrhunderten an und bringt damit auch den gesellschaftskritischen Charakter ihres Repertoires zum Ausdruck. So mischen sich Traditionelles und Progressives, Nachdenkliches und Fröhliches in ihrer stets mit Herzblut vorgetragenen Musik. Dass sie ihre beeindruckend vielen Instrumente im Zusammenspiel jauchzen und jubilieren, aber auch seufzen, klagen und wimmern lassen können, stellten die sieben Musiker an diesem Abend in brillanter Weise vor – etwa im unheilverkündenden Stakkato des „Holocaustkinner“-Stücks oder in der eindringlichen Melodie des „Drinkeldoodenkarkhoff“-Liedes, das Albertus Akkermann zum neuen Album beigesteuert hat und in dem er der namenlosen Ertrunkenen auf dem gleichnamigen Borkumer Friedhof gedenkt.

Glaube, Liebe, Hoffnung – diese drei biblischen Worte ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Musik, zu denen viele christliche Lieder, unter anderem das Motto-Lied des Ostfriesischen Kirchentags 2016 („Hoffnung haben wir“) zählen. „Die Musik kommt von Herzen und geht zu Herzen“, stellte Philipps treffend heraus. Das Ochtruper Publikum ließ die Friesengruppe denn auch nicht ohne zwei Zugaben aus der vollbesetzten Kirche ziehen – und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. „Weil wir Hoffnung haben, werden wir uns wiedersehen“, bringen es die Friesenfolker musikalisch auf den Punkt.