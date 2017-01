Zum Auftakt der Kulturring-Saison gastierte am Sonntag das Duo Adamé auf Haus Welbergen. Foto: Erhard Hundorf

Zum Auftakt der Kulturringkonzerte gastierte am Sonntag das Duo Adamé auf Haus Welbergen. Violina Petrychenko und Vitalii Nekhoroshev hat jede Menge Romantik im Gepäck.

Von Erhard Hundorf

So romantisch die Umgebung, so romantisch war auch das Programm: Haus Welbergen bot am Sonntag wie immer einen stimmungsvollen Rahmen für einen musikalischen Hochgenuss zum Auftakt der diesjährigen Konzertsaison des Kulturringes der Stadt Ochtrup , dargeboten vom Duo Adamé.

Der Name, ein Wortspiel aus dem Vornamen Amadé und dem französischen Âme (Seele), eine Hommage an das klangvolle Zusammenspiel von Klavier (Violina Petrychenko) und Klarinette (Vitalii Nekhoroshev). Ein farbiges Programm hatten die beiden internationalen Preisträger zusammengestellt: oft grübelnde deutsche Romantiker kontrastierend mit kecken französischen Neutönern. Charmant führte die Pianistin durch das Programm.

Schön zeichnete das Duo die fließenden Linien im ersten Satz der Drei Romanzen op.94 von Robert Schumann nach, reizvoll der dritte Satz mit seinem verträumten Frage- und Antwortspiel, echt besinnliches Biedermeier.

Von ganz anderer Intensität die Sonate für Klarinette und Klavier Es-Dur op.120 Nr.2 von Johannes Brahms . Hier konnte der Klarinettist vor allem die Kunst der zarten, singenden Töne und klanglichen Feinheiten vorführen, melodische Details herausarbeiten, die die Pianistin wundervoll ergänzte. Außerdem boten sich ihr viele Gelegenheiten zu dramatischen dynamischen Steigerungen und überraschenden Stimmungsumschwüngen, in die sich der Partner einlassen konnte. Das Zusammenspiel von Klarinette und Klavier har-monierte bis in die feinsten Nuancen von Klang und Motorik.

Im zweiten Teil des Abends brillierte das Duo mit Werken französischer Komponisten. Die Tonsprache von Francis Poulenc ist eine unverwechselbare Mischung aus kecken Rhythmen und poetischen Klangfarben. Diese Balance zwischen ungebundener, oft kesser Spielweise, wechselnden Rhythmen, skurriler Ausgelassenheit und lyrisch Expressivem setzte das Duo mit viel Spielfreude um. In einem Solo-Capriccio führte der Solist eindrucksvoll die klangliche Vielfalt der Klarinette vor, vom tiefen Dunkel bis in die ganz hohen, spitzen Register.

Mit zwei Paradestücken ließ das Duo den Abend ausklingen: der gesanglichen Aria von Eugene Bozza und dem Csardas von Vittorio Monti, einem beliebten Virtuosenstück. Mit Bela Kovacz’ „Salute, Rossini“ als Zugabe setzte das Duo einen markanten Schlusspunkt.