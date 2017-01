Die Baustelle an der Lambertikirche ruht derzeit. Foto: Anne Spill

Erneut Verzögerungen auf der Baustelle am Lambertikirchplatz – diesmal allerdings wetterbedingt.

Nach ihrem Betriebsurlaub über Weihnachten und Neujahr hatte die Firma Könning die Arbeiten am 9. Januar wieder aufgenommen und auf der Weinerstraße vor der Eisdiele weiter gepflastert. „Zwischenzeitlich wurden auch die Stufenelemente für die an der Ostseite geplante Treppenanlage und die Einfassungen für die Brunnenanlage und die Beete geliefert“, informiert die Stadt Ochtrup in einem Pressebericht.

Seit Montag können die Pflasterarbeiten nun witterungsbedingt nicht fortgesetzt werden. „Die fußläufige Verbindung zwischen Bült- und Mühlenstraße ist vorübergehend geöffnet“, schreibt die Kommune.Und weiter: „Dem Wetterbericht nach soll es bald wieder wärmer werden, aber es kann noch ein paar Tage dauern, bis der Frost aus dem Boden gewichen ist. Sobald die Witterung es zulässt, geht es weiter.“

Für Fragen und Anregungen steht Bauamtsmitarbeiter Melanie Löcke (Telefon 02553/73331, E-Mail melanie.loecke@ochtrup.de) als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Über den Fortgang der Arbeiten informiert die Stadt Ochtrup auch auf ihrer Internetseite.