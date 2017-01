„Wir freuen uns, unser Ausbildungsprogramm für 2017 im Bereich der sozialpflegerischen Ausbildung um zwei Kurse zu erweitern“, wird Pressereferent Andre Schoo in der Mitteilung zitiert. Neben zwei geplanten Kursen zum Betreuungsassistenten führen die Malteser nach vielen Jahren erstmals wieder einen traditionellen Kursus zur Schwesternhelferin beziehungsweise zum Pflegediensthelfer sowie einen Kursus Behandlungspflege durch“, führt Schoo weiter aus. Der erstgenannte Kursus beginnt bereits Ende Januar.

Falk Schröder , Ausbildungsleiter vor Ort, freut sich ebenfalls, das neue Kurskonzept für Kindernotfälle vorzustellen: „Wir haben den Kursus umbenannt und an den Inhalten gefeilt – so können wir eine größere Teilnehmerbreite ansprechen.“ Das neue Seminar heißt „Erste Hilfe in Bildungseinrichtungen“ und findet erstmals am 28. Januar (Samstag) statt. In dem Lehrgang wird neben Maßnahmen bei typischen Kindernotfällen auch Erste Hilfe am Erwachsenen gelehrt. „Erzieherinnen und Erzieher können diesen Kursus beispielsweise für ihre betriebliche Erste-Hilfe- Qualifikation belegen – aber selbstverständlich ist er auch für Eltern, Großeltern, Jugendgruppenleiter und sämtliche andere Personen geeignet, die mit Kindern zu tun haben“, erläutert Schröder weiter. Alle Infos zu den Kursinhalten sowie Anmeldemöglichkeiten im Internet.