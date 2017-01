Zehn Jahre ist es her, dass das Orkantief „Kyrill“ auch am Kirchendach in Welbergen Schaden anrichtete. Foto: Josef Fislage

ehn Jahre ist es her, dass der Orkan „Kyrill“ über das Land fegte und große Schäden anrichtete. In Welbergen erwischte es besonders die St.-Dionysius-Kirche. Der Sturm rollte das Kupferdach des Gotteshauses hoch. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Von Anne Steven

„Die Fotos sehen gar nicht so spektakulär aus.“ Ewald Brinkschmidt und Josef Fislage sitzen über den zehn Jahre alten Bildern, die die Auswirkungen des Orkantiefs „Kyrill“ im Ortsteil Welbergen zeigen. Damals, am 18. und 19. Januar 2007, richtete der Sturm nicht nur im Münsterland, sondern europaweit erhebliche Schäden an. In Welbergen erwischte es besonders die St.-Dionysius-Kirche.

Denn der Sturm hatte an der Westseite des Mittelschiffs das Kupferdach des Gotteshauses wie ein Tuch hochgerollt. Einige der ineinanderverhakten Platten waren bereits heruntergefallen. „Der Wind hat da drunter gepackt und das Dach hochgedrückt. Das flog bis zur Spitze hoch“, erinnert sich der Welbergener Brinkschmidt noch gut an die Ereignisse von damals und an seinen Schrecken, als er das Malheur gegen 16.15 Uhr am Nachmittag entdeckte.

Dach war zu leicht

Damals rückte, wie an vielen anderen Orten, die Freiwillige Feuerwehr aus, um Schlimmeres zu verhindern.

Doch wie knapp das Dorf an einer Katastrophe vorbeischlitterte, berichtet Josef Fislage. Der Welbergener ist von Beruf Statiker. Im Jahr 2003 war sein Büro mit der Behebung eines Gewölbeschadens in der St.-Dionysius-Kirche beauftragt. Die Statiker wollten der Ursache des Schadens auf den Grund gehen. Im Zuge der Bauarbeiten fiel dem Büro die ungewöhnliche Dachkonstruktion auf. „Das Dach war zu leicht, da fehlte der Druck“, berichtet Fislage. Denn an dem im Jahr 1908 geweihten Gotteshaus war das ursprünglich mit Schieferplatten gedeckte Dach irgendwann in den 60er-Jahren durch jenes hochwertige und viel leichtere Kupferdach ersetzt worden, was auch heute noch die Kirche ziert.

„Das war damals gut gemeint. Man kann niemandem einen Vorwurf machen“, weiß Josef Fislage. Doch was die Verantwortlichen früher nicht wussten: Die Dachkonstruktion lag nur lose auf dem Gebäude auf. Die alten Schieferplatten waren schwer und hielten das Dach so allein durch ihr Gewicht an Ort und Stelle. Die neue „Mütze“ aus Kupfer wog jedoch viel weniger und raffte so jede Statik dahin. „Zum Glück ist uns das aufgefallen. Wir haben das dann im Jahr 2004 verankert und damit war das Dach stabil“, erklärt Josef Fislage.

„Göttliche Fügung“

Er mag sich aber gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Verankerung nicht gewesen wäre, als Sturm „Kyrill“ über Welbergen hinwegfegte. „Dann wäre der Schaden sicherlich deutlich größer ausgefallen“, ist sich der Statiker sicher. „Es klingt komisch, aber manchmal ist es, als sei es Gottes Fügung“, glaubt der Welbergener durchaus, dass in diesem Fall nicht nur der Sturm, sondern – ein paar Jahre zuvor – auch eine höhere Macht ihre Finger mit im Spiel hatte.

Wie auch immer: Die Behebung des „Dachschadens“ kostete 45 000 Euro. Praktischerweise ließ sich das alte Kupferdach, das im beschädigten Teil der Kirche komplett ausgetauscht wurde, zu Geld machen. „Kupfer hat als Baustoff einen Vorteil: Man kann es wieder einschmelzen“, weiß Fislage, der das alte Dach an den Mann brachte. „Zum Glück hat die Versicherung den Schaden komplett übernommen“, erzählt Ewald Brinkschmidt, der damals wie heute im Kirchenvorstand tätig ist. Ende April 2007 wurde die 170 Quadratmeter große Dachfläche schließlich erneuert.