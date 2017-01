Ochtrup -

Das Programm ist gespickt mit Höhepunkten: Am Samstag (21. Januar) beginnt um 20 Uhr das Winterfest des Schützenvereins Einigkeit in der Gaststätte Pliete. Mit dabei ist auch der Förderkreis Kinderkarneval mit dem Dreigestirn, das in diesem Jahr vom Schützenverein Alt und Bollhorst gestellt wird.