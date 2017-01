Von Ulrike Deusch

Immer auf der Jagd nach Drogen und immer auf der Suche nach Möglichkeiten – auch illegal – an Geld zu kommen, um die eigene Sucht zu befriedigen: So schildert ein 35-jähriger Coesfelder jetzt vor der dritten Großen Strafkammer am Landgericht in Münster seinen Alltag und seinen Lebensinhalt im September 2015. Ein Ochtruper sagte als Zeuge aus.

An einem Abend, so berichtet er, trifft er auf einem seiner Streifzüge mit zwei Kumpels auf dem Bahnsteig von Glanerbrug (Niederlande) gleich hinter der Grenze zu Gronau eine Dreiergruppe junger Männer und spielt ihnen vor, er brauche ein Handy, weil er telefonieren müsse. Als die drei seine Bitte ablehnen, wird er laut, fordert die Herausgabe, zückt ein Messer und schreit: „Glaubt ihr nicht, dass ich euch absteche?“

Einem der drei, ein 21-jähriger Ochtruper, reißt er das Mobiltelefon aus der Hand und gibt es einem Mittäter. Letzteres schildern zumindest die Opfer, die als Zeugen vor Gericht geladen sind. Der Angeklagte berichtet, er sei direkt zu seinem Dealer in den Niederlanden gelaufen und habe das Smartphone abgegeben. Was er dafür erhalten habe, will der Richter wissen: „Acht Gramm Kokain “, so der Mann, der sich wegen schweren Raubes und besonders schwerer räuberischer Erpressung zu verantworten hat.

Zwei ähnliche Taten auf dem Laga-Gelände und am Bahnhof in Gronau einige Tage später werden ihm nämlich ebenfalls zur Last gelegt. Die kommen am ersten Verhandlungstag aber nicht zur Sprache. Anders als an den ersten Raub in Glanerbrug könne er sich an diese beiden späteren Taten nicht recht erinnern – wohl aufgrund seines Drogenkonsums, gibt die Verteidigerin an. Grundsätzlich sei ihr Mandant bereit, auch die anderen Taten einzuräumen, wenn seine Erinnerung zurückkehre. Dass seine Kooperationsbereitschaft für das spätere Strafmaß entscheidend sein könnte, betont der Richter. Ansonsten drohten mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Die Drogenabhängigkeit des Coesfelders, der seit Jahren durch Beschaffungskriminalität auffällt und vielfach vorbestraft ist, wird bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Eine Gutachterin soll Auskunft geben, ob der Mann während der Taten unter maßgeblichem Drogeneinfluss stand. Er befindet sich derzeit zum wiederholten Mal in einer Klinik im Drogenentzug, den er gern weiterführen würde.