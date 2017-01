Antonius Schomann gibt die Dienstmütze ab. Nach mehr als 40 Jahren verabschiedet sich der Ochtruper in den Ruhestand. In seiner Laufbahn hat der 62-Jährige unter anderem mehr als 10 000 Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermittelt.

Von Martin Fahlbusch

Diesen Polizisten erkennt hier in der Gegend eigentlich jeder – und das auch ohne Dienstmütze : Hohe blitzende Stirn (man könnte auch von Glatze im finalen Status sprechen), strahlende Augen und ein Gesicht, das meistens lächelt. Antonius Schomann ist so etwas wie die westfälische Ausführung von Oskar, dem freundlichen Polizisten, den der Zeichner Otto Schwalge zu einer Art Markenzeichen der Ordnungshüter machte. Doch man wird sich an den Anblick ohne Dienstmütze gewöhnen müssen. Denn Polizeihauptkommissar Schomann oder der „Onkel Polizist“ wie die Kinder ihn immer gerufen haben, wird in ziemlich genau einer Woche im Steinfurter Kreishaus in den Ruhestand verabschiedet.

Ob er nach fast 46 Jahren als Polizist gerne aus dem Dienst verabschiedet wird, lässt Schomann offen. „Über die nun winkende freie Zeit für Familie und Hobbys freue ich mich natürlich“, gibt der 1955 geborene Ochtruper zu. „In den letzten Tagen konnte ich schon mal wegen Überstundenausgleich und Resturlaub etwas üben. Fühlt sich ganz gut an“, gesteht Schomann lächelnd.

Bekannt wie der vielzitierte „bunte Vierbeiner“ ist dieser Mann, der früher in grüner, zuletzt in blauer Uniform steckte, weil er in den zurückliegenden 16 Jahren so ziemlich jeden Kindergarten, ebenso viele Grundschulen, weiterführende Bildungseinrichtungen, unzählige Erwachsenenkreise und Seniorenrunden betreut hat.

Auf eigenen Wunsch übernahm er die Aufgaben des Verkehrssicherheitsberaters für den Kreis Steinfurt. Schomann kommt auf über 10 000 Kinder, die bei ihm das sichere Fahrradfahren gelernt haben. Helm tragen, sich im Auto anschnallen, auffällige Kleidung, sich sicher im Straßenverkehr verhalten, all das hat er genauso vermittelt wie mit er Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol und Drogen diskutierte und Senioren für ein sicheres Bewegen im Straßenverkehr anleitete.

„Meine Mutter Paula war eigentlich dagegen, dass ich 1971 meine Ausbildung bei der Polizei in Münster beginnen wollte“, erzählt Schomann. „Der kann doch fast nur Plattdeutsch küern und die Prüfung schafft er auch nicht“, habe seine Mutter gesagt. Aber „denkste!“, blickt Schomann heute zufrieden zurück. Er habe damals in Ochtrup Fußball gespielt, musste immer früh zurück nach Münster. Lange Siegesfeiern gab es nicht. Mit kaum 16 Jahren galt es, auf eigenen Beinen zu stehen.

Auch die Ausbildung war kein Zuckerschlecken. Aber er blieb dran. Erst einmal im Ruhrgebiet. „Da lernste Dein Handwerk. Du bist Tageszeitung, Pfarrer, Psychologe und Tröster in einer Person“, zählt er die verschiedenen Seiten seines Berufs auf. Auszubilden, das hat ihm später nicht nur in seiner Freizeit als Fußball-Trainer und dann in der polizeilichen Sportausbildung immer Spaß gemacht. Unter unter anderem wegen seiner Frau Petra, mit der er nun seit 38 Jahren verheiratet ist, ging es für ihn zurück in heimische Gefilde.

Noch heute zieht er den Hut vor den Kollegen im stressigen Wach- und Wechseldienst. „Wir alle müssen unsere Gegenüber durch solide und zugewandte Arbeit erreichen“, betont der Polizist. Vom Langfinger, über den Schläger, bis hin zu den Verzweifelten, den Opfern, aber eben auch dem Nachwuchs, der sich – nicht nur im Straßenverkehr – zurecht finden muss. „Leben und Tod wehen dir als Polizist heftig um die Nase“, sagt der Bald-Ruheständler nachdenklich.

Er sei in all den unterschiedlichen Facetten gerne Polizist gewesen, freue sich aber auf die Zeit mit seiner Frau, den vier Kindern, deren Partnern und den zwei Enkelkindern. Langweilig werde es ihm auch ohne Dienstmütze bestimmt nicht.