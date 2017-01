Von Christian Busch

Allerdings kann Sparkassen-Sprecher Heino Hausfeld zum Teil Entwarnung geben: Die Paket-Preise für die Girokonten bleiben unverändert. Es werden zum 1. April vor allem Gebühren für „sehr spezielle Bankdienstleistungen“ erhoben oder erhöht, die „die Masse unserer Kunden selten oder sogar nie in Anspruch nimmt“. Ein Hintergrund dafür, dass in der Bankenwelt – und vor allem bei den kostenintensiven Filialbanken und Sparkassen – mittlerweile regelmäßig Prozesse und Gebühren auf den Prüfstand gestellt werden, ist die Niedrigzinsphase. Als die Banken selbst noch satte Zinsen bekommen haben, fielen unrentable Vorgänge bei der Kontoführung nicht so ins Gewicht. Heute müssen die Kreditinstitute für die Geldanlage bezahlen – da belasten defizitäre Vorgänge die Ertragslage zusätzlich. Kernziel der neuerlichen Preisänderungen sei dabei nicht, das Gebührenaufkommen insgesamt zu erhöhen, erklärt Hausfeld. „Wir wollen vornehmlich unterschiedlich aufwendige Dienstleistungen, die zudem nicht so häufig nachgefragt werden, möglichst verursachungsgerecht bepreisen“, erklärt er. Besonders zur Kasse gebeten werden Nicht-Kunden: Wollen die bei der Sparkasse beispielsweise ein Mietkautionssparbuch eröffnen, zahlen sie künftig 50 Euro. Aber auch Kunden müssen zahlen: 20 Euro – bisher war diese Dienstleistung kostenlos. Wer bei der Sparkasse eine Rechnung mit Bargeld begleichen will, zahlt als Kunde 7,50 Euro – als Nicht-Kunde 20 Euro. Andere Gebühren werden erhöht, um sich „wieder im Wettbewerbsumfeld mit anderen Sparkassen und Volksbanken zu platzieren“, wie Hausfeld erläutert. Ein Beispiel: Wer mit seiner Sparkassen-Mastercard am Automaten einer anderen Bank Geld abhebt, zahlt künftig zwei Prozent, mindestens aber 7,50 Euro Gebühren. Auch wer die Kreditkarte für Einkäufe außerhalb des Euro-Raumes einsetzt, wird künftig stärker belastet: Hier werden 1,5 Prozent vom Umsatz als Gebühr fällig. Was viele Kunden betrifft: Wer die für Überweisungen nötige Transaktionsnummer (TAN) per SMS aufs Handy bekommt, zahlt pro Meldung künftig 15 Cent – ebenso wie für „Kontowecker-Benachrichtigungen“ per SMS. Beim Basis- und beim Girokonto Classic fallen Freiposten weg.

Unterm Strich biete die Sparkasse trotz der angekündigten Erhöhungen ein wettbewerbsfähiges Angebot, sagt Heino Hausfeld. „Bei den Kontomodellen für Privat- und Geschäftskunden sind wir günstiger als andere Sparkassen im Kreis. Und auch die Volksbanken nehmen in der Regel höhere Preise.“ Hauptsache, Sparkassen-Kunden verlieren nicht den Schlüssel zum Banksafe: Dann werden künftig 197,50 Euro fällig . . .