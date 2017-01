Die Sternsinger erwiesen sich in diesem Jahr erneut als eifrige Spendensammler . In den vier Seelsorgebezirken der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus wurden nach Auskunft von Kaplan Thomas Berger insgesamt bereits 21 004,70 Euro zusammengetragen. „Derzeit werden aber immer noch Spenden im Pfarrbüro abgegeben“, berichtet Berger. Wer also noch spenden möchte, kann dies auch weiterhin in den Pfarrbüros tun. Dort sind außerdem die Segensaufkleber der Sternsinger-Aktion zu bekommen. Das gesammelte Geld fließt zunächst an das Kindermissionswerk, das mit den Spenden Projekte für notleidende Kinder weltweit unterstützt. Ein Teil des Geldes aus der Töpferstadt wird auf Wunsch der Gemeinde für Pater Anthonys Schulprojekt in Indien verwendet.