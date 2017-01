Die Wirschaftsförderung des Kreises Steinfurt informierte am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Ochtrup über Innovationspotenziale in mittelständischen Betrieben.

Von Martin Fahlbusch

Es gibt einen Mehrwert , für den man nicht unbedingt viel Geld aufbringen muss, nur die Bereitschaft, sich umfassend zu informieren, Kontakte zu knüpfen und zu nutzen und dann kann – mit etwas Antragsaufwand – aus einer guten Idee in mittelständischen Betrieben ein ordentliches, hoffentlich auch gewinnbringendes Invest werden.

So lässt sich – natürlich sehr stark zusammengefasst, aber wohl im Grundsatz auf den Punkt gebracht, die Botschaft der Tagung „Investitionsförderung für den Mittelstand“ verdichten. Eben diese Absicht hatte die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt) im Sinn, die über 70 Interessierte am Dienstag ins Schulungszentrum der Wischemann Group begrüßen konnte. Nicht nur RST-Moderatorin Kathleen Berger sollte Appetit für diese Mehrwertförderung machen, sondern Wischemann-Geschäftsführer Taylan Inan führte in seiner launigen Unternehmensinformation die erfolgreichen, zukunftsorientierten Innovationen seines Hauses in der Kunststoffverarbeitung vor.

WESt-Geschäftsführerin Birgit Neyer betonte, dass es ihrer Organisation um gezielte Anregungen für finanzielle Förderungsmöglichkeiten zum einen und praktische Darstellung solch unterstützter Innovationsprojekte zum anderen ginge. Also lösten sich die Vorstellung von Fremdkapitalprodukten der NRW .Bank durch deren Förderungsberater Guido Helmer mit Blick auf europäische Investitionsoffensiven mit bilateralen Förderprogrammen wie der Initiative iPRO-N (Intelligente Produkte Niederlande-Deutschland) durch Ruth Petermann vom Münsterland e.V. ab. Dieser unterstützt Vorhaben wie das elektrisch angetriebene niederländisch-deutsche Lastenfahrradprojekt von DNL-Mobiel in Steinfurt.

Besonders anschaulich war die Dreieinigkeit von Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), dem von Fachhochschulen befeuerten „Innovationsgutschein“ zur Nutzung von Wissenschaftstransfer in mittelständischen Betrieben (Train-Transfer in Steinfurt) und der Emsdettener Firma EMPAC. Diese suchten für spezielle Umverpackungen besondere Beschichtungsverfahren, die hohes technisches Know-How erforderten. „Das Wichtigste war, dass wir uns zusammenfanden“, betonte Siegfried Hamann von dem Verpackungsspezialisten. Oder, wie es Guido Hellmer von der NRW.Bank formulierte: „Beim Innovationsstart lohnt durchaus der Griff zum guten alten Telefon.“