Der Umgang mit dem Thema „Tod und Sterben im Kindergartenalter“ stand jetzt im Mittelpunkt eines Elternabends in der Kita Arche Noah. 14 Eltern und Erzieherinnen diskutierten dazu mit Vertretern des Hospizvereins.

Deren erste Vorsitzende Johanna Tenhumberg-Pleie betonte die Wichtigkeit, bei einem Trauerfall Kindern ihren eigenen Rhythmus von trauern und spielen zu lassen.

„Sie ermunterte Eltern und Erzieherinnen dazu, die Kinder zu fragen, ob sie den Verstorbenen noch einmal sehen oder anfassen möchten und ob sie an der Beerdigung teilnehmen möchten“, heißt es in einem Pressetext. „Kinder fragen nur, was sie wissen möchten und was sie aushalten können“ wird die Krankenhausseelsorgerin darin zitiert.

Viele Eltern brachten eigene Erlebnisse von Trauerfällen in der Familie mit in die Runde ein. Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann stellte Kinderbücher vor, die über das gemeinsame Anschauen Familien ins Gespräch kommen lassen. Mit vielen Anregungen und Ermutigungen versehen verließen die Teilnehmer die thematisch bunt gestaltete Runde, heißt es im Pressebericht abschließend.