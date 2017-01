Ganz in ihrem Element: Ruth Kemper (r.) und Erika Deitmaring helfen ehrenamtlich in der Kleiderkammer des Vereins „Miteinander“. Dort gibt es jede Menge zu tun. Foto: Tappe

Von Irmgard Tappe

„Heute ist es hier recht ruhig. Das kalte Wetter hält wohl viele Leute ab“, vermutet Erika Deitmaring , engagierte Mitarbeiterin der Ochtruper Kleiderkammer . Es ist Mittwochnachmittag und die Einrichtung des Vereins „Miteinander Ochtrup “ hat seit etwa einer halben Stunde geöffnet. Einige Kunden sind an diesem trüben Wintertag doch noch gekommen, schauen sich in dem Verkaufsraum an der Gronauer Straße um und stöbern an den Ständen mit Blusen, Schals, Jacken oder Jeans. So auch eine junge Mutter, die sich mit Kleidung für ihre beiden Sprösslinge eindecken möchte. Die Auswahl ist reichlich und den Mitarbeiterinnen bereitet es sichtlich Vergnügen, die Kundin zu beraten. Ein hübscher Pullover für den dreijährigen Omar sowie Body, Jäckchen und Mützchen für seine einjährige Schwester. Die Helferinnen der Kleiderkammer packen alles sorgfältig in einen Karton und die junge Mutter freut sich über die tollen Sachen.

Eine andere Kundin steuert gezielt den Ständer mit den warmen Winter­jacken an. Es dauert eine Weile, ehe die zierliche Frau etwas in ihrer Konfektionsgröße entdeckt hat. „In den kleineren Größen dürften wir noch mehr Auswahl haben. Da wären entsprechende Kleiderspenden willkommen“, sagt Irmgard Westerheide, die ebenfalls zum Team der Kleiderkammer gehört.

Die zierliche Kundin ist fündig geworden. Sie entscheidet sich für eine dunkelblaue Steppjacke mit Kapuze. Und eine hübsche Handtasche kauft sie gleich dazu. Beides zusammen für 1,50 Euro. 50 Cent oder ein Euro – wer in der Kleiderkammer kauft, zahlt diesen Preis pro Kleidungsstück. „Manchmal bekommen wir aber auch nagelneue Kleiderspenden von Geschäftsleuten. Dafür berechnen wir dann ein klein wenig mehr“, erklärt Deitmaring. Sie berichtet, dass viele Flüchtlinge zu den regelmäßigen Kunden der Kleiderkammer zählen. Doch auch Sozialhilfeempfänger schätzen das günstige Angebot. Die Frauen betonen, dass alle Bürger in der Einrichtung als Kunden willkommen sind.

„Am ersten Mittwoch im Monat ist der Andrang besonders groß. Dann haben wir eine Woche zuvor neue Ware bekommen, und das wissen unsere Stammkunden“, hat Ruth Kemper festgestellt.

Was bei den Kunden gefragt ist, hängt von der Jahreszeit ab. Aber Sportkleidung und Fußballschuhe haben das Jahr hindurch Saison. Besonders bei den jungen Männern. Doch auch Bettwäsche und Schlafanzüge werden gern gekauft.

Besonders arbeitsintensiv ist für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Tag der Kleiderabgabe an jedem letzten Mittwoch des Monats. Dann heißt es: Kleidung zu ordnen und einzuräumen. Aber auch auszusortieren, was nicht mehr tragbar ist, gehört dazu. Davon, das wissen die Frauen aus Erfahrung, landet jede Menge in der Kleiderkammer. „Leider ist des Öfteren sogar schmutzige Wäsche unter den Kleidungsstücken. Das ist schon eine Zumutung. Neulich war sogar eine benutzte Windel dabei“, ärgern sich die Frauen über das rücksichtslose Verhalten einiger Leute. „Es beschert uns eine Menge zusätzlicher Arbeit, für die wir mehrere Tage ansetzen müssen“, erzählen die Frauen, die sich trotz derartiger Vorkommnisse ihre Freude am ehrenamtlichen Engagement in der Kleiderkammer nicht nehmen lassen.