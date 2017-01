Aufruf: KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe (l.) und Bezirksvorstandsmitglied Paul Janocha werben für eine Teilnahme an den Sozialwahlen. Foto: Norbert Hoppe

Im Frühjahr stehen die Sozialwahlen an. Die KAB und einige andere Verbände werben für die Teilnahme daran.

Neben mehreren Landtagswahlen und der Wahl zum Deutschen Bundestag finden in diesem Jahr noch weitere Wahlen statt: die Sozialwahlen . Darauf weist die KAB St. Paulus in einem Pressetext hin und wirbt gleichzeitig dafür, an diesen Wahlen teilzunehmen.

KAB, Kolping und die Evangelische Arbeitnehmerbewegung haben sich dazu auf Bundesebene unter dem Motto „Dreifach christlich. Einfach menschlich“ zu einer gemeinsamen Liste zusammengeschlossen. „Bei den meisten gesetzlichen Krankenkassen, den Rentenversicherungsträgern und der Unfallversicherung können die gewählten Vertreter in den entsprechenden Gremien Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen und als ehrenamtliche Richter bei Arbeits- und Sozialgerichten mitwirken“, schreibt die KAB. „Aus dem Selbstverständnis der christlichen Verbände und auf der Grundlage der katholischen Soziallehre stellen sie den Menschen und die menschenwürdige Arbeit in den Mittelpunkt ihres Handelns“, wird der KAB-Vorsitzende aus Ochtrup , Arnold Hoppe , zitiert. Kassierer Paul Janocha , der auch dem Bezirksvorstand angehört, ergänzt, dass die Verhinderung von Altersarmut zu den dringendsten Anliegen in der Vertretung der Rentenversicherung gehöre. Dabei verdiene das Rentenmodell der katholischen Verbände besondere Beachtung. Bei den Krankenversicherungen gelte es, sich gegen eine Zwei-Klassen-Versorgung zu wenden.

Daher ruft die KAB wahlberechtigte Versicherte auf, an den Sozialwahlen teilzunehmen, heißt es im Pressetext weiter. Wahlberechtigt seien grundsätzlich alle gesetzlich Versicherten, die am 1. Januar 2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Im April werden die Wahlunterlagen in auffälligen roten Umschlägen für die Briefwahl versandt. Bis zum 26. Mai könnten sie zurückgeschickt werden.