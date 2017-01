Nur selten klettert das Thermometer in diesen Tagen in den Plus-Bereich: Das kalte Wetter stellt für die Wasserinstallationen – insbesondere für die Wasserzähler – ein Risiko dar. Darauf machen die Stadtwerke aufmerksam.

Betroffen sind demnach vor allem Installationen, die sich zum Beispiel in einem nicht beheizten Raum, einer Garage oder in Scheunen befinden. „Durch die dauerhaften Minusgrade besteht die akute Gefahr des Einfrierens der Leitung“, heißt es in der Mitteilung des örtlichen Versorgers. Die damit verbundene Ausbreitung des Wassers schädige die Rohrleitung sowie den Wasserzähler , der ein sensibles technisches Gerät sei. Mit womöglich unangenehmen Konsequenzen, denn: „Schäden, welche durch mangelhafte Frostsicherung entstanden sind, sind durch den jeweiligen Anschlussnehmer zu tragen.“ Die Stadtwerke Och­trup legen daher allen Kunden nahe, ihre Zähler vor Frost zu sichern.

Wer dazu Fragen hat – oder wer möglicherweise schon einen Schaden festgestellt hat –, kann sich an die Mitarbeiter der Stadtwerke wenden (Telefon 0 25 53/ 7 10).