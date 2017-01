Einen Strafnachlass von zehn Monaten hat eine Berufungskammer am Landgericht Münster jetzt einem 52-Jährigen aus Ochtrup gewährt. Die Richter hoben damit das Urteil des Schöffengerichts in Rheine auf, das dem Mann im Oktober 2016 eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten auferlegt hatte – wegen schwerer Brandstiftung und Besitzes von kinder- und jugendpornografischer Schriften.

Von Hans-Erwin Ewald

In letzterem Punkt wurde die Anklage – mit Zustimmung, aber unter erheblichen Bedenken der Staatsanwältin – aus verschiedenen Gründen vorläufig eingestellt. Danach beschränkten der Angeklagte und sein Verteidiger ihre Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch in Sachen Brandstiftung – das bedeutet, dass es nur noch um die Höhe der verhängten Strafe gehen sollte. Weil das einem Geständnis gleichkam, stand in dieser Sache das Rahmengeschehen nicht mehr zur Debatte. Zeugen brauchten nicht mehr gehört werden.

Im April vergangenen Jahres kam es demnach zwischen dem Angeklagten und seinem betagten Vater, den er betreute und mit dem er unter einem Dach lebte, zu Streitigkeiten. Weil der 52-Jährige in Erklärungsnot geriet, begann er Hochprozentiges zu trinken. Nachdem er seinen Vater vermeintlich in Sicherheit wähnte, zündete der Ochtruper in suizidaler Absicht die Bettdecke in seinem Zimmer an. Der Brand zerstörte den Raum total. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro. Der bei dem Angeklagten durchgeführte Blutalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille.

Eine Ärztin für Psychiatrie diagnostizierte dem Angeklagten eine Alkoholabhängigkeit und eine krankhafte seelische Störung. In der Frage nach der Schuldfähigkeit des Angeklagten kam sie zu dem Ergebnis, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des 52-Jährigen nicht eingeschränkt gewesen sei. Weitere Straftaten sowie ein Wiederholungsrisiko konnte sie nicht feststellen.

Der Verteidiger hatte kein konkretes Strafmaß beantragt, die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das Gericht verhängte 18 Monate. Das Urteil wurde noch nicht rechtskräftig.