Von Anne Spill

Es passte einfach hervorragend: Julia Geringer hatte schon eine Weile Ausschau nach einem neuen Job in der Nähe ihres Wohnortes Rheine gehalten. Als sie im vergangenen Sommer dann die ausgeschriebene Stelle in Ochtrup entdeckte, fackelte sie nicht lange und bewarb sich – mit Erfolg: „Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Zusage bekam“, berichtet die 38-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch der Arbeitgeber – die Stadt Ochtrup – ist glücklich über den Neuzugang. „Wir sind sehr erleichtert, Frau Geringer gefunden zu haben“, berichtet die Erste Beigeordnete Birgit Stening. Denn: Die Rheinenserin hat in ihrem Tätigkeitsfeld, der Koordination von Flüchtlingsarbeit und Ehrenamt , schon jede Menge Erfahrungen gesammelt. „Dagegen ist das für uns noch absolutes Neuland“, gibt Stening zu.

Geringers Stelle hat es nämlich bei der Stadt Och­trup bisher noch nicht gegeben. Geschaffen wurde sie, nachdem die Politik sich auf Antrag des Vereins „Miteinander“ mit der Frage beschäftigt hatte, wie die Ehrenamtsarbeit durch eine zusätzliche Kraft unterstützt werden könnte. Angesiedelt wurde der Arbeitsplatz dann allerdings nicht bei „Miteinander“, sondern bei der Stadtverwaltung. Denn die Tätigkeit soll nicht nur die Flüchtlingsarbeit umfassen, „sondern das Ehrenamt in der Stadt insgesamt“, erklärt Stening.

Migrationshintergrund erleichtert Verständnis

Genau das, was Julia Geringer gesucht hatte. Die gebürtige Russin – 1995 kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland – ist studierte Sozialpädagogin und war einige Zeit in der offenen Jugendarbeit tätig. Dann legte sie eine Ausbildung zur systemischen Beraterin nach, um anschließend beim Caritasverband in Coesfeld in der ambulanten Erziehungshilfe zu arbeiten. Später engagierte sie sich im Fachdienst Integration und Migration und beschäftigte sich in erster Linie mit Flüchtlingsinitiativen. Eine Arbeit, die ihr besonders viel Freude machte, „auch, weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe und weiß, wie es ist, in ein fremdes Land zu kommen“.

Trotzdem: Eine Dauerlösung war der Job für die verheiratete Mutter zweier Kinder wegen des Dienstortes nicht. Sie begann also, nach einer Aufgabe in der Nähe von Rheine zu suchen – und wurde in der Töpferstadt fündig. Zum 1. November 2016 trat sie die Vollzeitstelle, die auf zwei Jahre befristet ist, an. Ihr Schreibtisch steht – der kurzen Wege wegen – bei „Miteinander“.

Die ersten Wochen hat Geringer damit verbracht, sich einen Überblick über die Angebote in Ochtrup zu verschaffen und ersten Kontakt zu Einrichtungen, Vereinen und Institutionen aufzunehmen. Von der Kleiderkammer, der Fahrradwerkstatt, dem Angebot „Wortwechsel“ und der „Tafel“ über den Hospizverein, das Sozialkaufhaus Fundus, den Familienunterstützenden Dienst bis hin zu den Sportvereinen, Kirchengemeinden, Schulen, Kitas und so weiter: „Mein Eindruck ist, dass sich in Ochtrup viele Menschen sehr fleißig engagieren“, sagt Geringer.

Einrichtung einer Freiwilligenbörse

All diesen möchte die 38-Jährige Ansprechpartnerin sein, sie beraten und unterstützen, über Fortbildungen informieren und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und sie möchte neue Kräfte vermitteln, Angebote bündeln und gemeinsame Projekte anstoßen. So schwebt der Rheinenserin zum Beispiel die Einrichtung einer Freiwilligenbörse vor. Auch überregional ist Geringer tätig, tauscht sich etwa mit anderen Koordinatoren aus und informiert sich über neue gesetzliche Regelungen, finanzielle Mittel und Förderprogramme. Ihr Ziel am Ende: „Ich möchte, dass die Ehrenamtlichen vor Ort sagen: Ich mache das gerne, weil die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Julia Geringer – und formuliert gleich noch einen Wunsch für die Zukunft: „Ich würde mich freuen, wenn das etwas Dauerhaftes wird und ich nach den zwei Jahren weiterbeschäftigt werde.“