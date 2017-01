Die Musikschuldozentin Monique Kokkeler bietet am 24. und 31. Januar (jeweils Dienstag) von 17.15 bis 18.15 Uhr kostenlosen Akkordeon-Probeunterricht in einer kleinen Gruppe an. Er findet in Ochtrup in der Lambertischule statt. Um Reservierung eines Termins wird gebeten unter Telefon 0 25 53 / 93 98 16.

Das Akkordeon ist als volkstümliches Instrument weit verbreitet, viele kennen es auch unter dem Namen Schifferklavier . Die Tonerzeugung erfolgt mit durchschlagenden Zungen, die über den sogenannten Balg mit Druckluft versorgt werden. Beim Akkordeon erklingt beim Ziehen und Drücken des Balgs der gleiche Ton. Akkordeons gibt es in verschiedenen Bauformen und Größen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist dabei, ob die rechte Hand auf Tasten oder Knöpfen spielt. Anfänger lernen auf dem Tastenakkordeon. Die Literatur für das Akkordeon erschöpft sich keineswegs in der volkstümlichen Musik. Der Klang des Akkordeons ist in vielen traditionellen und modernen Musikstilen zu hören.