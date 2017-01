Spielzeug, das schon Uroma und Uropa glücklich machte, sahen sich Mädchen und Jungen aus dem DRK-Kindergarten im Töpfereimuseum an. Ihr größtes Interesse galt allerdings einer elektrischen Eisenbahn.

Von Irmgard Tappe

Die Porzellanpuppe aus dem Jahre 1880 ist das älteste Stück der gegenwärtigen Sonderausstellung im Töpfereimuseum . Auch ihre Kleidung stammt noch aus der Biedermeierzeit. Etwas jünger ist die Käthe-Kruse-Puppe am Waschbrett. Sie gibt Einblick in die Hausfrauen-Waschtage in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

„Ich finde die Eisenbahn aber viel schöner als die Puppen“, sagt ein Junge, der an diesem Morgen mit seiner Gruppe aus dem DRK-Kindergarten die Ausstellung „Kinderträume im Wandel der Zeit“ besucht. Auf einem großen Tisch in der Mitte des Raumes ist diese Eisenbahnlandschaft aus Legosteinen aufgebaut. Das fasziniert natürlich die Kids. Sie umlagern den Tisch und schauen gebannt auf die beiden fahrenden Züge, während Betty Schürmann die Weichen per Fernsteuerung stellt. „Die Eisenbahn ist noch ziemlich neu. Spielzeug der Gegenwart scheint die Kinder von heute wohl mehr anzusprechen als das Spielzeug ihrer Vorfahren“, sagt die Inhaberin des Puppen- und Spielzeugmuseums, die diese Ausstellung bestückt hat.

In den Glasvitrinen entdecken die Mädchen und Jungen lauter Schätze, die Generationen von einst und jetzt beglückten. Playmobil im Stil der 1980er-Jahre, ein 100 Jahre alter Bauernhof, ein nostalgischer Kaufladen, ein weißer Korbpuppenwagen, eine alte Spieluhr aus Blech. Und dann diese Bauklötze aus Holz, die man zu verschiedenen Märchenbildern zusammenbauen kann. Auch bei den Erzieherinnen Janine Behrmann und Heike Neupert werden Erinnerungen an die eigene Kindheit wach.

Einige kleine Besucherinnen stehen vor einer Vitrine und nehmen eine Puppenstube aus der Zeit ihrer Omas oder Uromas unter die Lupe. „Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann möchte ich wohl so ein Puppenhaus haben. Aber meine Mama sagt immer, dass ich viel zu viel Spielzeug habe“, meint ein Mädchen.

Bevor sich die DRK-Kinder verabschieden, scharen sich alle noch einmal um den Tisch mit der Eisenbahnlandschaft – den absoluten „Kindertraum“ an diesem Donnerstagmorgen im Töpfereimuseum.