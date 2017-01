Von Martin Fahlbusch

Bei Maria Alteepping in der Weiner wird beim Kochen nicht lange gefackelt. Als gelernte landwirtschaftliche Hauswirtschafterin hat sie es seit Jahrzehnten einfach drauf. „Kochen geht mir seit Ewigkeiten gut von der Hand - und muss im Ergebnis vor allen Dingen schmecken“, sagt sie kurz und knapp in ihrer Wohnküche.

Das weiß nicht nur ihr Mann Gerd, sondern auch die Kinder und deren Kinder. Die wohnen zwar alle nicht mehr auf dem Hof in der Bauerschaft, aber die kommen alle gerne wieder zu Hause vorbei. „Die sind mittlerweile ganz schön weit verstreut, sogar bis nach Frankreich “, erzählt der ehemalige Landwirt Gerd Alteepping, der ein passionierter Zeitungsleser ist, was den Berichterstatter freut, aber auch – nicht zuletzt wegen der Kommunikation mit der verteilten Verwandtschaft – sich auch mit der neuen Technik gut auskennt.

Auch wenn die Alteeppings sich seit Längerem aufs wohl verdiente Altenteil zurückgezogen und den Hof und die Landflächen verpachtet haben, schaut Vater Gerd immer noch kundig, bei der Schweineaufzucht und Mast seines Pächters vorbei.

So muss der Grünkohl aussehen. Foto: Martin Fahlbusch

„Der sagt immer, mein Mann sieht schon Tage vorher, ob die Schweine krank werden, was haben oder kriegen“, freut sich die Hausfrau, die aber schon geschäftig an das jahreszeitlich so beliebte „Moos“ gemacht hat. „ Grünkohl geht immer“, sagt sie und wickelt drei mittelgroße, bereits geschälte Zwiebeln aus. „Vorbereitung ist die halbe Arbeit“, weiß die Fachfrau. Die „Tränenförderer“ werden einfach in die „Moulinette“ zerkleinert. „Bitte nicht zu Püree machen. Man muss später auch noch auf Zwiebelstücke beißen können“, warnt Maria Alteepping.

Während sie von ihren Kindern und den Grünkohl liebenden Enkeln erzählt, hat sie schon längst einen großen Schuss Öl in einem noch größeren Topf zum Schwitzen gebracht und und lässt nun die Zwiebelteile ordentlich zischen. Maria Alteepping denkt auch in Sachen Grünkohl praktisch. „Bei den Mengen, die hier mitunter verputzt werden, greift sie zu den großen Paketen aus der Kühltruhe.

Die benötigten Mengen würde ihr Garten kaum noch hergeben – und dann ja auch nur in bestimmten Monaten. „Und wenn ich an die Putze- und Schneider- und Brüherei denke, muss ich das nicht haben“, stellt Maria Ateepping klar. „Na ja die Sache mit dem Frost ist ja schon wichtig, damit die Bitterstoffe weichen“, wirft ihr Mann ein. „Ganz ehrlich, wenn der Grünkohl früher bei uns schon ordentlich reif war, aber der Frost noch fehlte, haben wir die Pflanzen abgesenst und in die Kühltruhe geschmissen. Da war es auch kalt genug für den Bitterkram“, erzählt die Hauswirtschafterin und lacht. Besagter Grünkohl ist längst im Topf gelandet und wird umgerührt, ordentlich mit Salz und Pfeffer würzen und – ein Spezialtrick von Maria – Muskatnuss dazu. Kassler und die leicht geräucherte Kochwurst kommen auf das grüne Bett obendrauf und sollen bei geschlossenem Deckel unter Köcheln ihre Geschmackstoffe abgeben. Alldieweil werden die Kartoffeln geschält und abgewaschen

Wie geplant öffnet sich nach einer halben Stunde der Topfdeckel. Wurst und Fleisch werden herausgefischt und beiseitegestellt. Die gewürfelten Kartoffeln wandern dafür in den Topf und werden umgerührt. Dann kehrt auch das Fleisch zurück. Deckel drauf und noch ein bisschen weiterkochen. Dann noch einmal durchrühren, abschmecken und ab auf den Tisch! Lecker!