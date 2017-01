Luke, Jonas und Noah zeigen, was man mit dem Mund für Bewegungen machen kann. Foto: Claudia Lewejohann

Abwechslungsreich ist das Programm, das die drei Familienzentren im ersten Halbjahr des neuen Jahres anbieten. Ob Singen für Kinder, Rhythmik und Bewegung, oder Kreistanz für Erwachsene – für alle Generationen wird etwas angeboten.

„Wenn Eltern verzweifeln, weil ihre Kinder nicht aufräumen, hilft ihnen der Themenabend‚ Ordnung schaffen mit Kindern und Jugendlichen’ vielleicht weiter. Eltern können in einer Kooperationsveranstaltung mit dem Hospizverein die Facetten der Trauer von Kindern verstehen lernen“, heißt es in einer Ankündigung. Für Väter biete sich die Gelegenheit, mit ihren Kindern beim Geocaching auf Schatzsuche zu gehen. Jugendliche lernten, wie sie als Babysitter richtig handeln und für Eltern werde erneut der Kursus „KESS-Erziehen“ angeboten. Zum Abschluss des Halbjahres soll im Sommer in Kooperation mit dem FC Lau-Brechte gezeltet werden.

Diesmal sind zudem einige Veranstaltungen dabei, die sich mit der Mundbewegung beschäftigen. So stelle eine Logopädin die altersgemäße Sprachentwicklung von Kindern vor, Eltern von integrativ betreuten Kindern könnten sich zur Stärkung der Mundmotorik austauschen und zum Schmecken gebe es für Großeltern und Enkeln die Gelegenheit, zur natürlichen und kulinarischen Entdeckung von Bärlauch.

Ebenfalls im Angebot der vier Kindergärten „Der kleine Prinz“, St. Stephan sowie DRK Stadt und Niederesch : zahlreiche Beratungsangebote, zum Beispiel für getrennt erziehende Frauen, und zur internationalen Begegnung. Wöchentlich bietet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche eine offene Sprechstunde an. Programme liegen in der Bücherei und in allen Kindergärten aus. Teilnehmen können alle Interessierten.