Mit den geländegängigen Quads wurden Kinder und junge Menschen über zugefrorene Felder in der Weiner kutschiert. Foto: Martin Fahlbusch

Quadfahrer, die auf ihren vierrädrigen Motorrädern durch die Gegend „cruisen“, halten die alten Weihnachtstraditionen hoch. Das konnte nachprüfen, weram Samstag auf einem schneebedeckten Stoppelfeld in der Ochtruper Bauerschaft Wester bei den „Quadkindern“ vorbeischaute. „Meinen Tannenschmuck lasse ich bis Maria Lichtmess auf meinem kleinen Geländefahrzeug“, sagt Alex Mersmann , blickt auf die roten Schleifen an dem Tannengesteck vor seinem Lenker, schmunzelt und knattert querfeldein davon.

„Hinter der Idee Quadkinder steckt das Anliegen, benachteiligten und behinderten Kindern und Jugendlichen mal ein Mitfahrerlebnis auf Quads, Side-By-Sides, Trikes oder wie diese Typen alle heißen, zu verschaffen“, sagt Robert Möllers aus Rheine. Er hat die Sache hier in der Gegend angeschoben und dann sei es fast von alleine gegangen, erzählt er. Hier in Ochtrup haben ihm besagter Alexander Mersmann aus Gronau und Doris Schultz geholfen. Sie hat den Kontakt zu Ochtrups LOV-Vorsitzendem Thomas Ostendorf geknüpft und der hat dafür gesorgt, dass das Projekt mit Fahrspaß , Kaffee, Kuchen und Treffen Gleichgesinnter in der Wester stattfinden konnte.

Die Fahrer verteilten an ihre Mitfahrer, die es kaum erwarten konnten, Helme und, wo nötig, Sicherheitsausrüstung. Sie erklärten genau wie man richtig sitzt, wo man sich festhält und wo man den Fahrer stupst, wenn es zu heftig werden sollte. „Aber das machen wir ja doch nicht“, tönen Hannah, Julian, Sophie, Jan, Lena und Silke fast gleichzeitig im Chor und schauen nach der nächsten Mitfahrgelegenheit aus. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der kleinen Stärkungen und Erfrischungen soll diesmal die Hospizbewegung St. Josef in Gronau unterstützt werden. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe „Quadkinder“.