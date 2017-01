Da neue stille Örtchen in der Weinerstraße kommt bei den Bürgern gut an. Dies zeigte eine Umfrage dieser Zeitung. Deutlich wurde auch, dass der Bedarf für eine solche öffentliche Einrichtung schon seit längerer Zeit gesehen wurde.

Von Irmgard Tappe

Es wurde lange gefordert. Jetzt ist es da und kann von jedermann genutzt werden. Die Rede ist von dem neuen öffentlichen WC in Ochtrups Fußgängerzone. Seinen Platz hat es an der Weinerstraße , dort, wo früher einmal eine Eisdiele ihren Standort hatte.

Das Örtchen ist barrierefrei und die sanitäre Ausstattung ist behindertengerecht installiert. Und Männer, die ihren Toilettengang stehend abwickeln wollen, dürften sich über ein Pissoir freuen. Auch die Bedürfnisse von Eltern werden berücksichtigt: Ihnen bietet ein ausziehbarer Wickeltisch Gelegenheit, den Babys oder Kleinkindern die Windeln zu wechseln. Der gesamte Raum präsentiert sich im Stil eines modernen Bades. Der anthrazitfarbene Fußboden bildet einen Kontrast zu den hellen Wandflächen, wobei sich die Planer dem derzeitigen Trend entsprechend für großflächige Fliesen entschieden haben.

„Superschön und geschmackvoll“, finden Ulla Wesseling und Sina Böwer. Die Erzieherinnen des Kindergartens Sankt Lamberti haben schon einen Blick ins stille Örtchen geworfen. Sie schätzen vor allen Dingen den Wickeltisch. „Hier wurde einfach an alles gedacht“, bemerkt Wesseling.

„Wir sind gerade an der neuen Anlage vorbeigekommen und haben einen Blick in die Räumlichkeit geworfen. Es ist klasse geworden“, bemerkt Egon Otto , der an diesem sonnigen Wintermorgen mit seiner Frau einen Spaziergang durch die Innenstadt unternimmt. Ein solches Angebot in der Fußgängerzone, meint Otto, sei dringend erforderlich und längst fällig gewesen. Edeltraud Dankbar vertritt ebenfalls Ottos Meinung. Sie hat sich das neue WC zwar noch nicht angesehen. „Aber ich habe gehört, dass es inzwischen geöffnet hat. Ein Gewinn für die Innenstadt“, sagt die Ochtruperin.

Das findet auch Bernd Ahlmann , der sich als Vorsitzender der IG Senioren für die Sache stark gemacht hat. Am 23. Mai 2012 habe er in Vertretung der Interessengemeinschaft einen entsprechenden Antrag an die Stadt Ochtrup gestellt, erinnert er sich. „Wir haben gefordert, dass die Einrichtung sowohl für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator als auch für Mütter mit Kleinkinder im Kinderwagen problemlos erreichbar ist. Und ein Wickeltisch war uns auch wichtig“, berichtet der IG-Seniorensprecher. Eine öffentliche Toilette im Stadtkern sei ein Grundbedürfnis für alle Menschen, betont Ahlmann, der äußerst zufrieden ist mit dem Ergebnis seiner Forderung. „Jetzt haben wir eine schöne öffentliche Toilette“, stellt er fest.

Die Öffnungszeiten wurden allerdings noch nicht an die Tür zum stillen Örtchen geschrieben. „Weil wir hier noch in der Probephase sind“, sagt die Erste Beigeordnete Birgit Stening. Zurzeit sei das WC täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. „Ein externer Schlüsseldienst schließt und öffnet die Einrichtung und ist auch für die tägliche Reinigung der WC-Anlage zuständig“, berichtet Stening. Menschen mit einem entsprechenden Behindertenschein, der zum Besitz eines Euroschlüssels berechtigt, können die Anlage mit diesem speziellen Schlüssel rund um die Uhr nutzen.