Mit dem Teleskopmast rettete die Feuerwehr am Montagmorgen einen Verletzten aus einem Gebäude an der Piusstraße. Foto: Brigitte Mikat

Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmorgen in der Piusstraße im Einsatz.

Von Anne Steven

Einsatz für die Feuerwehr am Montagmorgen an der Piusstraße. Dort hatte sich während Bauarbeiten auf dem Dachboden eines Gebäudes ein Unfall ereignet. Eine verletzte Person konnte nicht über die Treppe gerettet werden. Für Einsatzleiter Jörg Veldermann und seine Kollegen galt es nun, einen anderen Weg zu finden. Sie schnitten kurzerhand ein Loch in das Dach, betteten den verletzten Mann auf eine Trage und zogen diese mittels des Teleskopmastes durch das Loch im Dach ins Freie. 14 Kameraden waren vor Ort.