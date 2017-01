Von Irmgard Tappe

Pfarrerin Imke Philipps und Pfarrer Stefan Hörstrup heben das Glas und wünschen allen Anwesenden im evangelischen Gemeindehaus ein gesegnetes neues Jahr. „Es ist schön, dieses Jahr gemeinsam zu beginnen“, finden beide und blicken erfreut in die vielen Gesichter der Menschen beider Konfessionen.

Zuvor hatten alle gemeinsam in der evangelischen Kirche einen ökumenischen Evensong gefeiert – eine anglikanische Tradition, die einer Vesperandacht ähnelt. Auch die Kirche platzt an diesem Sonntag-abend aus den Nähten. Erwartungsvoll blicken die Gläubigen zum Altarraum, der in warmes Licht getaucht ist. Mit brennenden Teelichtern in den Händen und einem klangvollen „Vias tuas Domine“ auf den Lippen ziehen die Mitglieder des Kirchenchores St. Lamberti ein und eröffnen die ökumenische Feier, die von Psalmengesängen getragen wird.

Stimmgewaltig und einfühlsam zugleich bringen die Chormitglieder unter Leitung von Thomas Lischik die Psalmen zu Gehör. Doch auch die Kirchenbesucher bleiben nicht stumm. Sie stimmen kräftig in den Gesang ein, so dass sich ein melodischen Klangteppich im Raum ausbreitet. Dann wieder lauschen alle den virtuosen Männerstimmen einer vierköpfigen Schola um Pastor Bernd Haane. Die Sänger sind ebenfalls Mitglieder im Kirchenchor. „Das war ein wundervolles Erlebnis. Man bekam Gänsehaut bei diesen Gesängen“, bemerkt eine Kirchenbesucherin anschließend im Gemeindehaus, wo die Gläubigen aus Ochtrup und Metelen angeregt miteinander plaudern. Auch Pastor Thomas Stapper aus Metelen ist an diesem besonderen Abend nach Ochtrup gekommen.

„Dieser gemeinsame Neujahrsempfang war eine Idee der katholischen Gemeinde. Und wir haben den Vorschlag gern angenommen“, sagt Imke Philipps. Abwechselnd lassen Hörstrup und Philipps das zurückliegende Jahr Revue passieren und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. „Wir möchten die Ökumene als christliche Botschaft fortführen“, betont Hörstrup. Die Geistlichen beider Konfessionen, berichtet er, hätten bereits ein ökumenisches Konvent gebildet. „Es ist ein gutes Miteinander. Und mit Pastorin Heike Bergmann wird im Konvent auch die Frauenquote erhöht“, meint Philipps. Jedenfalls, das bestätigen Beide, sind im Rahmen dieser Konventstreffen schon viele Ideen für gemeinsame Aktionen geflossen.

War dieser erste ökumenische Neujahrsempfang nun eine einmalige Aktion anlässlich des Lutherjahres oder der Beginn einer neuen Tradition? Sowohl Philipps als auch Hörstrup können sich ein solch ökumenisches Brauchtum schon vorstellen. Doch diese Entscheidungen, erklären sie, werden in den Gremien getroffen. Bei den Katholiken ist das der Pfarreirat und in der evangelischen Gemeinde das Presbyterium.