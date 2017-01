Viele Schüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis zehn haben sich daran beteiligt, heißt es in einem Bericht der Schule. Sie experimentierten zu Hause und in Arbeitsgemeinschaften, fertigten Versuchsprotokolle und Auswertungen an und recherchierten im Internet.

Folgende 26 Teilnehmer erhielten jetzt aus der Hand der Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch eine Urkunde für erfolgreiche Teilnahme:

► Klasse sieben: Jada Leuger, Lina Schroepfer , Maja Hollekamp, Josephine Enseling, Rene Teigeler, Elisa Focke und Merlin Werner.

► Klasse acht: Urs Enning, Alina Kleimann , Milan Rewer, Linus Enning, Christin Gemen , Rike Lauen, Selina Höhne, Malou Stein und Lars Hippe.

► Klasse neun: Moritz Wolf, Liart Jasiak, Marie Brockhues, Steffen Holtmann und Benjamin Koers.

► Klasse zehn: Tatjana Reckers, Lyn Winter, Alina Gemen, Lena Schräder und Joshua Brendan Leuger.

Die Mädchen und Jungen untersuchten verschiedene chemische und physikalische Eigenschaften von Kochsalz und Haushaltszucker – etwa Dichte, Löslichkeit, Kristallisationsverhalten, Leitfähigkeit oder Wärmebeständigkeit. Durch Zugabe von Rotkohlsaft bei gleichzeitigem Stromfluss durch die Lösung von Kochsalz erlebten die Schüler zum Beispiel einen Farbzauber, der bei Zuckerlösung ausblieb. Ihnen wurde verständlich, warum Hallenbäder vermehrt eine Salzelek­trolyse zur Desinfektion des Wassers einsetzen. Und plötzlich roch es nach Chlor.

Die Verwendung von Zuckercouleur oder Zucker und Salz als Konservierungsmittel waren weitere Aufgabenstellungen des Wettbewerbs. Die experimentelle Arbeit konnte schließlich durch die Herstellung einer leckeren Süßigkeit schmackhaft gemacht werden; das Rezept dazu mussten die Schüler allerdings selbst entwickeln. Hier gab das Internet Hilfe oder Mama hatte vielleicht eine zündende Idee.

Die Schulleiterin zeigte sich erfreut darüber, dass sich sowohl Mädchen als auch Jungen durch die Aufgaben faszinieren ließen. Diese Begeisterung zeigen hoffentlich auch wieder viele Schüler beim neuen Wettbewerb, der bereits nach den Weihnachtsferien gestartet ist. Sein Thema lautet „Seifen sind WAS!?“.