Überraschung für die vielen Heimatfreunde, die sich nun in der Gaststätte Happens Hof eingefunden hatten: Zur Eröffnung der Mitgliederversammlung des Heimatvereins erschallten dieses Mal die Mittwinterhörner. Die Begrüßung nahm der Vorsitzende Manfred Schründer vor.

Während eines gemeinsamen Kaffeetrinkens führte Anne Rottmann mit ihren Damen eine mit sehr großem Beifall bedachte „Hut-Show“ auf, heißt es in einem Bericht des Vereins über das Treffen. Im Mittelpunkt des Jahresrückblicks standen die vielen, erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen. So fanden die von Friedhelm Todtenhaupt gezeigten Bilder einzelner Tagesausflüge, Wanderungen und Radtouren großen Beifall. Sie verdeutlichten gleichzeitig die vielen Arbeitsbereiche, in denen der Heimatverein aktiv ist.

Besonders erinnerte der Vorsitzende an das Aufstellen des Maibaums – begleitet vom Christlichen Posaunenchor, den Ochtruper Volksmusikanten, dem Männergesangverein, der Tanzgruppe der „Mariechen“ und Kindergartenkindern. Schründer hob außerdem die in Eigenregie von Heimatfreunden gebauten Bänke im Außenbereich hervor, die mit eindeutigem Standortcode jetzt dafür sorgen, dass im Notfall gezielt Hilfe angefordert werden kann. Großer Dank galt den Veranstaltern der plattdeutschen Küer­abende sowie den Verantwortlichen für die mit interessanten Themen gespickten und gut angenommenen Heimatblätter. Viel Lob bekam auch die Holzgruppe für das Anleiten der Jungen und die Textilgruppe für ihr Werken mit den Mädchen. Vorsitzender Schründer verwies außerdem auf die freundschaftlichen Verbindungen zu den Heimatvereinen Ahaus , Metelen und Epe, die durch gegenseitige Besuche unterstrichen wurden.

Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Manfred Schründer, die stellvertretende Vorsitzende Liesel Vennenbernd, Schriftführer Gerd Künert und Schatzmeister Herbert Bruns einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Bruno Kippelt, Hildegard Schulze Elshoff, Heinz Fehren, Anne Rottmann, Christa Holtmannspötter, Dieter Thebelt und Friedhelm Todtenhaupt einstimmig gewählt.