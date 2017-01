Die Einwohnerzahl ist in Ochtrup stabil. Sie bewegt sich oberhalb der 20 000er-Marke. Foto: Anne Steven

Die Zahl der Menschen, die in der Töpferstadt leben, steigt langsam aber stetig an. Aktuell hat Ochtrup 20 794 Einwohner. Das geht aus dem Jahresbericht 2016 hervor, den die Kommune vorlegte. Darin geht es unter anderem auch um die Zahl der Asylbewerber in der Stadt.

Von Anne Steven

Was die Zahl ihrer Einwohner angeht, ist die Stadt Ochtrup ziemlich konstant unterwegs – mit leicht steigender Tendenz. Das geht aus dem Jahresbericht der Kommune für 2016 hervor. Demnach verzeichneten die Mitarbeiter im Rathaus am 31. Dezember vergangenen Jahres 20 794 Einwohner.

2015 lebten zwei Personen mehr in Ochtrup. Doch seit 2006 bewegt sich die Zahl der Menschen, die hier leben, oberhalb der 20 000er-Marke. Der Anteil von Männern und Frauen bleibt dabei konstant. 2016 lebten 10 549 Männer und 10 245 Frauen in Ochtrup. Insgesamt zogen 768 Personen aus der Stadt weg, fast genauso viele, nämlich 766, verlagerten ihren Lebensmittelpunkt in die Töpferstadt.

Schon seit einigen Jahren werden im Ochtruper Krankenhaus keine Kinder mehr geboren. Für die Niederkunft zieht es die Ochtruperinnen deshalb in die umliegenden Kommunen wie Gronau, Rheine oder Münster. Insgesamt verbucht die Stadt Ochtrup für das vergangene Jahr 209 „auswärts geborene Ochtruper Kinder“. 2015 waren es acht weniger, nämlich 201. Und auch ohne gynäkologische Abteilung im Ochtruper Krankenhaus schafft es doch das eine oder andere Baby, in der Töpferstadt geboren zu werden. Im Jahr 2015 immerhin eines, in 2011 waren es zwei Kinder.

Das Sterben gehört zum Leben dazu, auch in Och­trup. So lag die Anzahl der Sterbefälle 2016 bei 133, 2015 verzeichnete die Stadt 121 Verstorbene.

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung liegt derzeit bei 9,85 Prozent. Insgesamt leben 2048 Menschen in der Stadt, die aus anderen Herkunftsländern stammen. Die meisten von ihnen kommen aus den benachbarten Niederlanden (300), Polen (184), Syrien (177), Portugal (154), dem Kosovo (129), Serbien (128) und dem Libanon (100).

Die Zahl der Asylsuchenden lag Ende 2016 bei 320. „Zwar stoppte bereits zum

Jahreswechsel 2015/2016 die Zuweisung nahezu abrupt – im zweiten Halbjahr 2015 waren es 361, im gesamten Jahr 2016 nur 69 Flüchtlinge –, so waren doch im Laufe des Jahres die Rückstände, die zuvor aufgelaufen waren, abzuarbeiten“, schreibt die Stadt Ochtrup in ihrem Jahresbericht. Wurde 2015 angesichts der großen Zahl der Obdachsuchenden die Unterbringung in frei werdenden Wohnungen ohne die Berücksichtigung jeglicher ethnischer oder sonstiger Unverträglichkeiten vorgenommen, so nutzten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung das Jahr 2016 zur Umverteilung.

Der Ausblick auf 2017 bleibt ungewiss. Bislang weiß die Verwaltung nur, dass die aktuell in Och­trup wohnenden Flüchtlinge aufgrund der nun gelten Wohnsitzauflagen für längere Zeit durch den Fachbereich Ordnung, Schulen, Soziales betreut werden müssen. Dieses gelte unter anderem für die Sicherstellung des Lebensunterhalts (Sozialamt/ Jobcenter ), die Unterbringung ( Ordnungsamt ) und die Versorgung mit Kita-Plätzen sowie die Erfüllung der Schulpflicht für zugereiste Kinder.

Apropos: Asylbewerber erhalten in Deutschland Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Demnach stehen einem alleinstehenden beziehungsweise alleinerziehenden Erwachsenen monatlich 359 Euro zu. Ehe- beziehungsweise Lebenspartner erhalten 323 Euro und weitere haushaltsangehörige Erwachsene 283 Euro. Zu diesen Grundleistungen kommen Leistungen für Hausrat und Möbel, Unterkunft und Heizung sowie medizinische Leistungen. Erst nach einer Wartefrist von 15 Monaten werden die Asylbewerber weitgehend Sozialhilfeberechtigten gleichgestellt.

Hauptsächlich stammen die 320 Flüchtlinge in Och­trup aus Syrien und Afghanistan (je 61), dem Libanon (25), dem Irak (16) sowie aus Mazedonien, Albanien oder Tadschikistan. Ebenfalls vertreten sind der Kosovo, Nigeria, Iran, Somalia, Marokko, Aserbaidschan, Bosnien/Herzegowina Bangladesch und Pakistan.