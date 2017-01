Ochtrup -

Um 18.05 Uhr schrillte am Dienstagabend die Alarmsirene bei der Feuerwehr in Ochtrup. Gemeldet wurde ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb, in dem auch Kunststoff verarbeitet wird. Somit war der Einsatz mit einem erhöhten Risiko wegen möglicher giftiger Dämpfe verbunden.