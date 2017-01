„Humor in der Sterbebegleitung “ lautet das Thema beim öffentlichen Hospizstammtisch , zu dem der Hospizverein Ochtrup-Metelen am 13. Februar (Montag) in die Gäststätte „Paddy‘s“ einlädt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Referent ist Christian Heeck aus Münster . Der Diplom-Pädagoge agiert als Kulturbeauftragter der Uniklinik, Maler, Kunstvermittler, Mitbegründer der „Clinic-Clowns“ und ist bundesweit als Referent für die Hospizbewegung unterwegs. „Heeck versteht seinen Beitrag als Ermutigung, im Umgang mit Patienten und Angehörigen authentisch zu sein“, schreibt der Hospizverein in einer Ankündigung. Humor stehe aus Sicht der Persönlichkeitsforschung für die Fähigkeit, Lebenswidrigkeiten gelassen oder besonnen anzunehmen. Darin liege die befreiende Komponente für die Sterbebegleitung, in der Humor seine sinnstiftende und furchthemmende Wirkung tun könne.