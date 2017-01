Mit Mülltüten sind die Ochtruper wieder am 25. März (Samstag) unterwegs – für eine saubere Stadt. Foto: Maximilian Stascheit

Ochtrup -

In Ochtrup wird bald wieder aufgeräumt. Am 25. März (Samstag) startet die alljährliche Aktion, an der sich Bürger, Vereine und Gruppen ganz aktiv für eine saubere Stadt einsetzen sollen.