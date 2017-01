Die einen hoffen, dass der Termin Glück bringt. Die anderen setzen vielleicht darauf, dass das Datum leicht zu merken ist, um den Hochzeitstag künftig nicht zu versäumen. Und wieder andere Paare sind ganz zufällig beim ersten Freitag im Juli gelandet. So oder so: Der 7.7.2017 ist bei Heiratswilligen ein beliebter Termin – auch in der Töpferstadt.

Von Anne Alichmann

Fünf Trauungen hat die Ochtruper Standesbeamtin Annette Schulte-Albert für diesen Tag bereits im Kalender stehen: Drei sind bereits fest verbucht, in zwei Fällen liegen konkrete Anfragen vor und müssen die Paare nur noch Papiere nachreichen. Um 11 und 12 Uhr sowie um 14, 15 und 16 Uhr möchte sich jeweils ein Paar das Ja-Wort geben. „Damit bin ich gut ausgelastet“, sagt Schulte-Albert im Pressegespräch. „Mehr geht nicht.“

Ob es tatsächlich an der Schnapszahl liegt, dass viele Verlobte diesen Tag für ihre Hochzeit wählen, vermag die Mitarbeiterin der Stadt nicht zu sagen. „Da frage ich bei der Anmeldung nicht weiter nach.“ Auffällig sei die Häufung allerdings schon. Es gebe aber durchaus noch weitere Tage im Jahr, an denen die Standesbeamtin gleich mehrere Paare traut: Der Freitag und der Samstag nach Fronleichnam zum Beispiel, wenn für viele ein langes Wochenende ansteht.

Komplett freie Wahl haben die Verlobten in Sachen Hochzeitstermin allerdings nicht. Außerhalb der Dienstzeiten finden in Ochtrup Trauungen nur am ersten und dritten Freitag und Samstag eines Monats statt. Die Ringe tauschen können Paare dann aber nicht nur im Trauzimmer des Rathauses, sondern auch in der Villa Winkel im Stadtpark, auf Haus Welbergen und in der Bergwindmühle. Besondere Orte, die auch Nicht-Och­truper anziehen: „Für Haus Welbergen zum Beispiel haben wir viele Anfragen auch von außerhalb.“

Einen Wunschtermin bereits lange im Voraus zu reservieren, geht übrigens nicht. „Eine Anmeldung ist erst ein halbes Jahr im Voraus möglich“, erläutert die Standesbeamtin. Wer also zum Beispiel am 18.8.2018 den Bund der Ehe schließen möchte, sollte sich sechs Monate vorher im Rathaus melden . . .