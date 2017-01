Im Einsatz: Die Kameraden Ochtruper Feuerwehr wurden am Dienstagabend zu einem Kellerbrand gerufen. Foto: Fahlbusch

Am Mittwochabend rückte die Ochtruper Feuerwehr erneut aus. Diesmal wurde sie zu einem Kellerbrand gerufen.

Von Anne Steven

Erneuter Einsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am späten Mittwochabend: Um 22.38 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Stichwort „ Kellerbrand “ an der Straße Am Laukreuz .

Doch im Vergleich zum Einsatz im Weinerpark am Dienstagabend war diese Geschichte schnell erledigt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte Holz. „Wir haben das Feuer schnell abgelöscht“, berichtete Einsatzleiter Jörg Veldermann im Gespräch mit dieser Zeitung. Nachdem die Einsatzkräfte das Haus durchgelüftet hatten, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Warum der Brand ausgebrochen ist, blieb ungeklärt. Insgesamt waren bei dem gut einstündigen Einsatz 22 Feuerwehrleute vor Ort.