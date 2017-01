Im Namen der Landfrauen Welbergen-Langenhorst überreichen Mechthild Holtmann (l.), Maria Rotermann (2.v.r.) und Heike Münstermann jeweils 500 Euro an Pater Theo Kindo (2.v.l.) für ein Kinderheim in Indien und an Jan Schneider von der Kinderkrebshilfe. Foto: Margret Engelmann

50 Mitglieder begrüßte Maria Rotermann jetzt zur Jahreshauptversammlung des Landfrauenverbandes Welbergen-Langenhorst in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“. Die Vorsitzende hieß außerdem zehn Ehrengäste willkommen, zu denen auch die Kreisvorsitzende Silvia Laurenz und Pfarrer Stefan Hörstrup gehörten.

In ihrem Jahresrückblick erzählten Rotermann und Heike Münstermann abwechselnd von den vielen Aktivitäten und Unternehmungen im vergangenen – von Strickabenden und Running Dinner über Betongießen bis zum Binden von Erntesträußen. Kassiererin Margret Engelmann berichtete von einer gesunden Kassenlage. Die beiden Kassenprüferinnen Karola Rickert und Cäcilia Münstermann bestätigten eine tadellose Kassen- und Buchführung, schreiben die Landfrauen in einer Pressemitteilung. Anschließend begrüßten die Vorsitzenden Heike Dankbar, Elisabeth Fehlker und Ulrike Kappelhoff-Rickert als neue Mitglieder und überreichten ihnen jeweils eine Blume.

Nach Abschluss der Regularien gab es eine freudige Mitteilung: Aufgrund der guten Kassenlage hatte sich der Vorstand zu Spendenaktionen entschlossen. Einen Scheck über 500 Euro erhielt die Kinderkrebshilfe Münster . Der Vorsitzende Jan Schneider berichtete über die Arbeit der Kinderkrebshilfe. Deren Ziel sei, betroffene Familien auch nach dem Abschluss der Krebsbehandlung ihrer Angehörigen nicht alleine zu lassen. Denn gerade zu diesem Zeitpunkt müssten Familien wieder neu zusammenfinden. In vielen Fällen kümmere sich ein Elternteil um das krebskranke Kind in der Klinik. Und der andere versuche das Leben zu Hause so normal wie möglich zu gestalten. Das reiße eine tiefe Kluft ins Familienleben. Zu diesem Zweck werden unter anderem gemeinsame Skifreizeiten angeboten.

Außerdem erhielt Pater Theo Kino eine Spende, ebenfalls in Höhe von 500 Euro. Der Inder arbeitet zur Zeit als Weltpriester in der Kirchengemeinde St. Nikomedes in Borghorst. Maria Kauling aus dem Vorstandsteam der Landfrauen pflegt schon lange eine Freundschaft zu ihm und seiner Heimat. Sie unterstützen gemeinsam in Jagdalpur ein Kinderheim für behinderte Jungen. Der Karmeliterorden, zu dem auch Pater Theo gehört, leitet dieses Heim. „Da es in Indien keine Krankenversicherung gibt, sind solche Häuser dringend auf Spenden angewiesen“, heißt es im Pressetext.

Dann eröffnete Rotermann das Kaffeetrinken mit Kuchen und Schnittchen, bei dem sich die Landfrauen über das Gehörte austauschten. Schließlich ergriff Referentin Monika Kröller das Wort. Sie fand: „Schon wieder ein Jahr älter! Na und?“ Als Heimbewohnerin und als Oma Ernestine erzählte sie von Begebenheiten aus ihrem Seniorenalltag. In Geschichten und Versform nahm sie das Leben jenseits der 70 humoristisch aufs Korn.