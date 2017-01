Ganz im Zeichen des Karnevals stand das Winterfest , das der Schützenverein Einigkeit jetzt in der Gaststätte Pliete feierte. Der Vorsitzende Stefan Eschhues empfing die Gäste, darunter auch Freunde und Gönner des Vereins, im voll besetzten Saal. Das Königspaar, Günther und Marion Strüwing, das sich auf einem Langzeiturlaub in der Sonne befand, schickte Grüße aus der Ferne. „Dafür aber ließen es sich das amtierende Kaiserpaar, Andreas und Claudia Treder, und auch einige Abordnungen der Nachbarvereine nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt des Festes marschierte das Ochtruper Dreigestirn, gestellt vom Schützenverein Alt- und Bollhorst, mit dem Förderkreis Kinderkarneval unter großem Beifall in den Saal ein. Prinz Hennes Ikemann, Prinzessin Mareen Greitenvert und Till Jana Lütkehues stellten sich mit „Helau“ und „Buäh“ vor. Der Präsident des Förderkreises, Josef Pieper, lud bei dieser Gelegenheit zum Rosenmontagszug am 27. Februar ein.

Schützenbruder Michael Pöhlker moderierte als Arien van Anderlecht mit Witz und Charme das Programm und stellte dabei auch den Mundschenk vor: Martin von Bonhoeffer alias Martin Kippelt, eigentlich Schriftführer. Er eilte in mittelalterlicher Gewandung sogleich mit seinem Fässchen durch die Reihen, um durstige Gäste mit dem edlen Nass zu versorgen.

Den Anfang machte dann der regional bekannte Büttenredner Heinz Kockmann aus Ochtrup . Er erzählte kleine Anekdoten, lustige Geschichten und Missgeschicke aus seinem Leben als Postbote. „Unter tosendem Applaus lief er zur Höchstform auf und verlangte mit seiner Büttenrede den Lachmuskeln des Publikums wirklich alles ab“, schreibt der Schützenverein.

Eine optische wie auch tänzerische Höchstleistung lieferte die Tanzformation „Five Seasons“ des KCN mit ihrem Showtanz „Karneval in Rio“ ab. „Die Mädels mussten sich schon ganz schön zurücknehmen, da sie sonst auf wesentlich größeren Bühnen tanzen“, heißt es im Pressebericht. So galt es für die Gäste an der Tanzfläche, auch manches Mal den Kopf einzuziehen.

Als Überraschungsgast setzte der Ehrenvorsitzende des Schützenvereins, Thomas Ermke, noch einen drauf. Als Günther der Treckerfahrer erzählte er von einer Hochzeit auf dem Lande, die er miterleben durfte. Günther fand dabei spannende Theorien und Lösungen für die Problematiken einer solchen Verbindung. Auch sonst blieb dabei kein Aspekt der ländlichen Folklore unerwähnt.

Humoristisch beschäftigten sich die Vereinsdamen in ihrem Showtanz mit dem „Leben einer Frau“. Zum Schluss gab es noch eine Überraschung: Der während des Schützenfestes 2015 aus einer Bierlaune heraus entstandene Hohe-Tannen-Club übernahm noch einmal das Kommando und schmetterte Lieder der Gruppe „Santiano“ und einen Hitmix des Entertainers Micki Krause.

Im weiteren Verlauf des Abends gab es noch eine Tombola. Zu vorgerückter Stunde stand ein von Annette Pliete und ihrem Team hergerichtetes Büffet mit Schnittchen, Fisch- und Käseplatten bereit. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in diesem Jahr erstmals DJ Schwerdti aus Epe. Es wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.