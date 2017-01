► 26. Februar (Sonntag): „Schlemmen vor der Fastenzeit“. Am letzten Sonntag vor Beginn der Fastenzeit geht es mit dem Bus nach Heek. Dort wartet ein festliches Mittagessen in der Gaststätte „Am Markt“ auf die Teilnehmer. Bei Interesse soll im Anschluss der Heeker Heilig-Kreuz-Kirche ein kurzer Besuch abgestattet werden. Abfahrt ist um 11 Uhr (Busroute A), die Rückkehr wird gegen 15.30 Uhr sein.

► 17. März (Freitag): B esuch der Jugendburg Gemen . Zusammen mit Pfarrer Stefan Hörstrup, der lange Burgkaplan war, fahren die Senioren zur Burg Gemen in Borken, die seit 1946 als Bildungs- und Begegnungsstätte für Jugendliche aus dem Bistum Münster genutzt wir. „Wir erhalten einen Einblick in die Geschichte der historischen Anlage, ihre Funktion als Jugendburg sowie in die Tage religiöser Orientierung“, schreiben die Senioren. Anschließend gibt es im Burgkeller Mittagessen und nach einem Spaziergang warten Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist um 9.30 Uhr (Busroute A), die Rückkehr gegen 17.30 Uhr.

► 21. April (Freitag): „Tour de Ruhr“ nach Duisburg .

Das Ziel des Ausflugs ins Ruhrgebiet wird diesmal Duisburg sein. Geplant sind eine geführte Stadtrundfahrt im eigenen Bus mit einigen Ausstiegsmöglichkeiten in der Altstadt. Im Anschluss folgt eine Schiffsfahrt, bei der der Duisburger Hafen vom Wasser aus erkundet werden soll. Zum Mittagessen und Kaffeetrinken kehrt die Gruppe ein. Abfahrt ist um 8.30 Uhr (Busroute A), die Rückkehr wird gegen 17.30 Uhr sein.

► 16. Mai (Dienstag): Maiandacht in Welbergen.

Die Welbergener Senioren der Gruppe „60 plus“ laden zur gemeinsamen Maiandacht in die St.-Dionysius-Kirche in Welbergen ein. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein im Pfarrheim „Die Brücke“ geplant.Beginn ist um 18 Uhr.

► 2. Juni (Freitag): Wallfahrt nach Eggerode.

Mit dem Bus geht es bei diesem Ausflug nach Eggerode. Nach einer Andacht in der Gnadenkapelle nehmen die Teilnehmer um 16 Uhr an einem Gottesdienst in der Eggeroder Pfarrkirche teil. Danach fährt die Gruppe nach Rosendahl in den Ortsteil Darfeld, um dort die St.-Anna-Kapelle zu besuchen. Zum Abschluss ist ein Abendessen in der Gaststätte Jägerheim geplant. Abfahrt ist um 14.30 Uhr (Busroute B), die Rückkehr wird gegen 19.30 Uhr sein.

► 25. Juni (Sonntag): Johannesfest. Die Langenhorster Vereine laden zum Dorffest ein. „Es beginnt mit einem Gottesdienst in der Langenhorster Kirche. Danach warten auf die Besucher Spiel, Spaß und Musik sowie viel Leckeres zum Essen und Trinken am Johanneshaus“, kündigen die Senioren an. Der Christliche Posaunenchor übernimmt die musikalische Gestaltung. Beginn ist um 10 Uhr.

► 2. Juli bis 8. Juli (Sonntag bis Samstag): Sommerfahrt. In diesem Jahr reisen die Senioren ins Obereichsfeld und machen im Heilbad Heiligenstadt im Hotel „Am Vitalpark“Station. Von dort aus sind Ausflüge in die Umgebung geplant. Unter anderem stehen die Städte Erfurt, Göttingen, Eisenach und Weimar auf der Liste. „Die Tagesprogramme sind so gestaltet, dass viel Zeit für Entspannung, Hotelangebote und eigene Unternehmungen bleibt“, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen sind ab sofort bei Hildegard Schulze Elshoff (Telefon 0 25 53 / 32 50) möglich.