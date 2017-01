An Rosenmontag wird vormittags gearbeitet und nachmittags gefeiert – so sieht es für viele Arbeitnehmer aus. Wie regeln das die Ochtruper Unternehmen? Und welche Gelegenheiten abseits der Feiertage gibt es noch, zu denen ganze Betriebe geschlossen sind?

Von Heidrun Riese

Die fünfte Jahreszeit steuert langsam, aber sicher auf ihren Höhepunkt zu. Damit naht auch der Rosenmontag – einer dieser Tage, an denen für viele Arbeitnehmer früher Feierabend ist als üblich. Das hat Tradition, deshalb wird in diesem Zusammenhang auch von einem Brauchtumstag gesprochen. Wie gehen die Unternehmen in Ochtrup damit um? Und welche Anlässe, der kompletten Belegschaft frei zu geben, gibt es noch im Jahresverlauf?

► Einzelhandel: An Heiligabend und Silvester sind die Geschäfte in der Regel am Nachmittag geschlossen. Auch an Rosenmontag bleiben die Türen vieler Ladenlokaler nach der Mittagspause zu, zum Beispiel im Modehaus Huesmann . „Damit wollen wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, am Rosenmontagszug teilzunehmen“, erklärt Inhaber Alexander Huesmann. Weil dieser auch durch die Fußgängerzone führt, haben die es nicht weit bis zum närrischen Spektakel.

Eingekauft wird am Rosenmontag ohnehin nicht so viel wie an normalen Wochentagen. Das ist die Erfahrung von Michel Valente, Verkaufsleiter des Intersport-Shops. „An solchen Tagen ist es ohnehin immer sehr ruhig“, berichtet er. „An Rosenmontag, Heiligabend oder Silvester sind wir deshalb auch schwächer besetzt.“ Das hat für die Mitarbeiter den netten Nebeneffekt, dass jeder auch mal den ganzen Tag frei hat – und damit extra Zeit zum Einpacken von Geschenken, Vorbereiten der Silvesterparty oder Herrichten des Karnevalskostüms.

Trotz geschlossener Ladentüren stellen manche Einzelhändler ihren Mitarbeitern aber auch frei, ob sie zu dieser Gelegenheit einen halben Urlaubstag nehmen wollen oder nicht. „Wer gerne arbeiten möchte, darf das natürlich“, betont Tanja Steffers, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens, das in Och­trup ein Fachgeschäft für Büroausstattung und eine Buchhandlung betreibt. „Niemand wird gezwungen, Rosenmontag zu feiern.“ Die meisten aber entscheiden sich doch für den Karneval. „Es sind ein bis zwei von 50, die am Nachmittag noch arbeiten.“

► Stadt und Stadtwerke: Bei den Stadtwerken stehen die Kunden auch an Weiberfastnacht am Nachmittag vor verschlossenen Türen. Hier gilt ebenfalls: „Wer möchte, kann arbeiten“, informiert Mitarbeiter Tobias Klingebiel. „Das ist jedem freigestellt.“ Weil sich die Stadtwerke zu 100 Prozent in kommunaler Hand befinden, dürfen die Mitarbeiter aber eben auch ab 14.11 Uhr zusammen mit der Stadtverwaltung und den Kollegen aus anderen städtischen Einrichtungen in der Villa Winkel Weiberfastnacht feiern.

Auch am Rosenmontag bleibt das Rathaus nach der Mittagspause geschlossen. Das Besondere bei der Stadtverwaltung ist: Wer am Vormittag arbeitet, muss die freien Stunden am Nachmittag nicht nacharbeiten. „Das soll ein Anreiz sein, zum Rosenmontagszug zu gehen“, erklärt die Erste Beigeordnete Birgit Stening. Wer sich den Rosenmontag jedoch komplett frei nimmt, muss dafür auch einen ganzen Urlaubstag opfern. An Weiberfastnacht ist es ähnlich geregelt: Wer in der Villa Winkel dabei ist, leistet Arbeitszeit ab. Wer nicht mitfeiern möchte, muss Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Und es gibt noch eine Gelegenheit, zu der die Stadtverwaltung ihren Mitarbeitern ein paar freie Stunden schenkt: Fällt der eigene Geburtstag auf einen Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, gibt es den Nachmittag frei. Stening: „Der Mitarbeiter macht an dem Tag dann keine Minusstunden und kann seinen Geburtstag im Kreise der Familie feiern.“

► Produktion und Handwerk: Bei produzierenden Unternehmen kommt zu den Brauchtumstagen oft noch eine andere Sonderregelung hinzu. Bei Wischemann zum Beispiel herrscht zwischen Weihnachten und Neujahr in der Regel Betriebsruhe. „Die dauert mal eine, mal zwei Wochen“, informiert Doris Teichert, Justiziarin beim Ochtruper Kunststoffverarbeiter. „Je nachdem, welche Produktionen und Aufträge gerade anstehen. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.“ Auch hier gilt: Wer arbeiten möchte, darf das tun. „In der Verwaltung kommt das vor“, berichtet Teichert. Auch ein paar Handwerker gehen während der Betriebsruhe ihrer Tätigkeit nach, um Maschinen zu warten.

Während solche Regelungen eher praktische Gründe haben, sind Brauchtumstage eng mit Festen verknüpft. „Rosenmontag haben wir immer den kompletten Tag frei“, verrät Helga Huke vom gleichnamigen Dachdeckerbetrieb. Früher galt das auch für den Kirmesmontag. „Das war ein richtiger Festtag, als noch in den Kneipen gefeiert wurde“, erinnert sie sich an eine frühere Tradition zur Herbstkirmes. „Das ist aber schon ein paar Jahrzehnte her.“ So ist das mit Traditionen – manchmal ändern sie sich eben auch.