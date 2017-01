Seit September 2016 ist Ochtrup offiziell Hochschulstandort für den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ der Steinbeis-Hochschule Berlin (Steinbeis-Transfer-Institut NRW-Hochschule in Essen) in Kooperation mit der Medikon-Akademie Oberhausen . Am Donnerstag (2. Februar) und am 4. Mai (Donnerstag) bietet die Hochschule in Kooperation mit der VHS jeweils um 19.30 Uhr zwei Informationsveranstaltungen an, in denen der Studiengang vorgestellt wird. „Das berufliche Wirken von Sozialarbeitern lässt sich als Hilfe zur Wiederherstellung des normalen Lebens beschreiben. Sozialarbeiter sind Sach-, Fach- und Handlungskundige, die sich um Menschen bemühen, die sich wegen außergewöhnlicher Umstände, Behinderungen und Beeinträchtigungen im Alltagsleben ungenügend behaupten können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Studiengang, der in der Pestalozzischule angeboten wird, ist berufsbegleitend und erstreckt sich über 36 Monate. Das Studium schließt mit einem Kolloquium ab. Während des Studiums führt jeder Studierende eine Forschungsarbeit durch. Nächster Studienstart ist im September 2017. Anmeldungen in Form von schriftlichen Bewerbungen sind möglich. Weitere Auskünfte gibt es online oder telefonisch unter 02 08 / 88 29 90.