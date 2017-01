An Vorstellungsgesprächen ist schon so mancher gescheitert. Oft hapert es an der richtigen Kommunikation. Ein VHS-Seminar zeigt jetzt Lösungen auf.

Die richtige Kommunikation im Vorstellungsgespräch steht im Mittelpunkt eines fünf Abende umfassenden Seminars, das am 6. Februar (Montag) um 18.30 Uhr in der Villa Winkel beginnt. „Das Vorstellungsgespräch ist eine prüfungsähnliche Stresssituation, in der es gilt, die offensichtlich überzeugenden Eindrücke der schriftlichen Bewerbung zu bestätigen“, wird Referent Benno Heming in einer Ankündigung der VHS zitiert. Während die fachlichen Fähigkeiten bereits als bekannt vorausgesetzt werden könnten, sei es im Vorstellungsgespräch von Bedeutung, die eigene Persönlichkeit so vorzustellen, dass eine Anstellung auch tatsächlich zustande kommt. Lampenfieber, Prüfungsangst oder ein Blackout könnten dieses Ansinnen zunichtemachen. „Eine gründliche Vorbereitung auf das Gespräch erhöht die Chancen auf ein Gelingen, weil Nervosität, Hemmungen, Unsicherheit und Angst eingedämmt werden können“, schreibt die VHS. Dabei gehe es nicht darum, nur an der Präsentation zu feilen. Auch zwischen Bewerbern und potenziellem Arbeitgeber könne Kommunikation nur gelingen, wenn sie stimmig sei. Dies soll durch das Verstehen der Kommunikationsgrundlagen und in praktischen Übungen erlernt werden. Auf die persönlichen Fragen der Teilnehmer werde in besonderem Maße eingegangen. Information und Anmeldung telefonisch unter 02553 93980 oder online.