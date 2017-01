Prädikat: ziemlich gemütlich. Doch fürs Jugendcafé Freiraum sind die alten Kinosessel etwas unpraktisch. Das Team der Einrichtung – hier FSJler Felix Fiedler – bietet die Möbelstücke deshalb zum Verkauf an. Foto: Anne Steven

Im Jugendcafé Freiraum muss Platz gemacht werden. Am Mittwoch kommen neue Möbel. Ein paar der alten Sitzgelegenheiten stehen deshalb zum Verkauf.

Von Anne Steven

Eigentlich ist es immer das Jugendcafé Freiraum, das gebrauchte Wohnzimmermöbel wie Sessel oder Sofas angeboten bekommt. Diesmal ist es aber andersherum. Denn jetzt hat das Jugendcafé selbst ein paar Möbel abzugeben.

Es handelt sich dabei um die alten Kinobänke , die im hinteren Teil des Jugendcafés auf der kleinen Bühne arrangiert sind. „Die Jugendlichen sitzen gerne hier hinten, weil sie von der Tür aus nicht so leicht zu sehen sind. Das ist hier ein bisschen separater“, hat Felix Fiedler , der im Jugendcafé ein Freiwilliges Soziales Jahr macht, beobachtet. Abends würden meist noch ein paar Stühle dazugestellt. „Mit Musik und der Partybeleuchtung wird es dann richtig gemütlich“, findet der 18-Jährige.

" „Mit ein bisschen handwerklichem Geschick kriegt man die Kinobänke aber locker wieder hin.“ Jörg Eßlage "

„Die Kinobänke sind schon ziemlich cool“, weiß Jörg Eßlage. Doch der Leiter des Jugendcafés sieht eben auch die Nachteile der Klappbänke. „Für die Belastung einer Einrichtung wie unserer sind die einfach nicht gemacht“, hat er festgestellt. So sind die beiden Zweisitzer nicht kaputt, aber doch deutlich in die Jahre bekommen und sie weisen ordentliche Gebrauchsspuren auf. „Mit ein bisschen handwerklichem Geschick kriegt man die aber locker wieder hin“, ist sich Eßlage sicher. Außerdem seien die schweren Bänke unpraktisch, wenn die Bühne beispielsweise für Konzert oder dergleichen geräumt werden müsse.

Im Jugendcafé stehen die alten Sitzmöbel seit 2009. Über eine Spende kamen sie dorthin. Vorher wurden sie aufgearbeitet. So wurde die Unterkonstruktion neu gebeizt und der Bezug erneuert, die Sitzflächen aufgepolstert. Im Laufe der Jahre tauschte der Jugendcafé-Leiter auch die kleinen Metallwinkel aus, auf denen das meiste Gewicht lastet. „Die könnten wir noch dazulegen“, meint er und lacht.

" „Man munkelt ja, die Sessel stammen noch aus dem alten Ochtruper Tobit-Kino.“ Reinhard Vinkelau "

„Man munkelt ja, die Sessel stammen noch aus dem alten Ochtruper Tobit-Kino“, frotzelt Eßlages Kollege, Reinhard Vinkelau. Sie beide hoffen, dass für die Möbelstücke noch ein neuer Eigentümer gefunden wird. „Vielleicht stellt sie sich ja jemand in sein Heimkino“, meint Vinkelau. Über eine Spende würde sich das Jugendcafé natürlich freuen. Schließlich könnten darüber neue Angebote für die Kinder und Jugendlichen initiiert werden.

Apropos: Am Mittwoch kommen schon die neuen Möbel. Eßlage und Vinkelau haben bei einem Hersteller bestellt, der sonst Gastronomiebetriebe beliefert. „So etwas brauchen wir hier“, meint Eßlage. Bereits 2015 schaffte das Jugendcafé eine neue Bank an, die unter der langen Fensterfront ihren Platz fand. Ein ähnliches Modell soll es auch für die gemütliche Ecke sein, jedoch werden es dort drei Elemente – zwei mit und eines ohne Rückenlehne. Der Bezug ist aus strapazierfähigem schwarzem Kunstleder. „Das Material hat sich bewährt“, meint Eßlage. Überhaupt sei die Zeit der Sperrmüllsofas in den Jugendeinrichtungen vorbei. „Wir wollen funktionale Möbel haben, mit denen sich die Kids wohlfühlen“, erklären Eßlage und Vinkelau unisono. Und da der Kreis Steinfurt den Anschaffungsetat für Einrichtungen wie das Jugendcafé Freiraum erhöht hat, stehen die finanziellen Mittel für solch eine Anschaffung ausreichend zur Verfügung.