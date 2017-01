Unfallflucht beging am Samstagabend ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer an der Lindhorststraße. Dabei wurde der Mann allerdings von Zeugen beobachtet.

An der Lindhorststraße kollidierte am Samstag um kurz vor Mitternacht ein Autofahrer mit einem anderen dort geparkten Pkw. Laut Polizeibericht beobachteten Zeugen, dass der Fahrer zunächst vergeblich versuchte, sein stark beschädigtes Fahrzeug zu starten. Als das misslang, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Wenig später stellten Polizeibeamte den 33-Jährigen an der Kneippstraße. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Weiterhin stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.