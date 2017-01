Der Verein „Miteinander Ochtrup“ plant ein neues Projekt für jugendliche Flüchtlinge. Am Samstagabend stellte Sozialarbeiterin Gioia Jesewski die Aktion „Do it – hinter uns mein Land“ im Rahmen eines Mitarbeiterfestes vor. „Miteinander“ arbeitet dabei auch mit der Kinder- und Jugend-Kulturwerkstatt „Dampfross“ und dem Heimatverein zusammen.

Von Irmgard Tappe

„Dies ist ein Fest für alle, die sich auf unterschiedliche Weise in der Flüchtlingsarbeit engagieren“, betonte der Vorsitzende des Vereins „Miteinander Ochtrup “, Manfred Schründer , und dankte allen Mitgliedern, Förderern und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich am Samstagabend zahlreich im Seniorencafé der Villa Winkel eingefunden hatten. Schründer skizzierte die Vereinsarbeit der vergangenen zwei Jahre. „Schneller als erwartet waren wir plötzlich gefordert und teilweise auch

überfordert“, spannte er den Bogen zurück in das Jahr 2015 und lobte das vorbildliche Engagement der Ochtruper. Angesichts der Flüchtlingsarbeit sei die Töpferstadt eine der aktivsten Kommunen im Kreis Steinfurt .

Der Verein sei dabei, einiges neu zu strukturieren – auch im Vorstand, teilte Schründer weiter mit. „Wir brauchen engagierte Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich in die Vorstandsarbeit einbringen“, warb er um weitere Mitstreiter im Vorstand.

Vorstandsmitglied Klaus Schnabel bezeichnete die Flüchtlingsarbeit als eine erfüllende Tätigkeit. „Die vergangenen zwei Jahre waren erfüllt mit Freude, manchmal auch Enttäuschung, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit“, betonte er und rief den Anwesenden zu: „Engagiert euch weiter für ‚Miteinander’.“

Sozialarbeiterin Gioia Jesewski – zusammen mit Annemarie Möhring hauptamtliche Kraft im Verein – erzählte von dem Projekt „Do it – hinter uns mein Land“, das der Verein in Kooperation mit der Kinder- und Jugend-Kulturwerkstatt „Dampfross“ und dem Heimatverein plant. Dabei handelt es sich um eine sechsmonatige Werkstatt, in der Biografiearbeit auf kultureller und kreativer Basis im Vordergrund steht. In Workshops und Mitmachaktionen können die jugendlichen Teilnehmer ihre Erfahrungen durch Malen, Zeichnen, Werken, Kunst und Musik zum Ausdruck bringen. Alle Angebote werden in den Räumen von Miteinander oder des Heimatvereins realisiert und bauen auf einer freiwilligen Basis auf. Sie finden außerhalb der Unterrichtszeit sowie während der Schulferien statt.

„Die Kinder und Jugendlichen erproben die deutsche Sprache in ihrer Künstlerischen Auseinandersetzung. Sie beschäftigen sich spielerisch mit Identität, Selbst- und Fremdwahrnehmung“, erläutert Jesewski das Ziel des Projektes. Weil kulturelle Bildung nur dann Erfolg habe, wenn sie auch qualitativ hochwertig sei, würden professionelle Künstler und Pädagogen die Aktion begleiten.

Es herrschte eine fröhliche Atmosphäre an diesem Dankeschön-Abend. Den musikalischen Rahmen bildete die Gruppe „Afghan-Sibblings“ und die Geschwister Cliff und Mercy Odum aus Steinfurt. Das Geschwister-Duo, das ein Waisenhausprojekt in Nigeria unterstützt, begeisterte mit fröhlicher Musik und nachdenklich stimmenden Songs aus der Feder des 17-Jährigen Cliff.