Der Februar hat es aus karnevalistischer Sicht in sich: Alle Veranstaltungen, die mit Karneval zu tun haben finden in diesem Monat statt. Ausgenommen ist das Winterfest des Schützenvereins Einigkeit, das bereits im Januar über die Bühne ging (wir berichteten). So startet der Förderkreis Kinderkarneval mit dem Dreigestirn Prinz Hennes Ikemann, Prinzessin Mareen Greitenevert und Till Jana Lütkehues, gestellt vom Schützenverein Alt- und Bollhorst, am Mittwoch (1. Februar) um 17 Uhr zum traditionellen Karneval im Seniorenheim, wo der Förderkreis Kinderkarneval ein buntes Programm für die Bewohner zusammengestellt hat. „Durch das Programm führt Theo Brockevert“, heißt es in einem Pressebericht. Alle Beteiligten treffen sich um 16.45 Uhr im Foyer des Seniorenheims. Am Samstag (4. Februar) geht es um 20 Uhr zum Kappenfest des Karnevalsclub Niederesch in der Stadthalle. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit der Prinzenproklamation der WKG Wettringen. Treffpunkt ist die Bürgerhalle. Am Nachmittag folgt der Auftritt in der Stadthalle Ochtrup beim Seniorenkarneval. Bei allen Veranstaltungen werden auch die Förderkreis-Orden verliehen. Für alle, die sich noch am Rosenmontagszug am 27. Februar beteiligen möchten, gilt: Anmeldeschluss ist am Samstag (4. Februar). Spätentschlossene können sich bis dahin noch bei Manfred Scho (Telefon 0 25 53 / 29 26) melden.